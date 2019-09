Per i nostri 50 anni abbiamo percorso il cammino di Santiago de Compostela

Due amici che alla soglia dei 50 decidono di incamminarsi per Santiago de Compostela. Una sfida con se stessi, un’avventura, un’esperienza indimenticabile raccontata da Walter Carrara e Massimo Signori di Albino.

Tutto è iniziato quella sera che Nadia, mia moglie, ha organizzato una cena a sorpresa per festeggiare i miei cinquant’anni. Durante la cena sussurro al mio amico Massimo: “Che ne diresti se andassimo a fare il cammino di Santiago?”

Entrambi siamo coscienti che è un viaggio lungo e faticoso, quindi abbiamo deciso di pensarci bene ancora qualche mese. All’inizio dell’anno la voglia cresce e quindi decidiamo di provarci. Le settimane successive ci serviranno per fare un po’ di preparazione fisica e mentale. Fortunatamente conosciamo Maurizio Albergoni che di questi viaggi ne ha fatti molti e cosi con i suoi utili consigli arriviamo al grande giorno.

Il 29 aprile scorso siamo partiti.

I primi giorni sono stati forse i più duri a livello fisico, ma facendoci coraggio a vicenda abbiamo superato le varie difficoltà che abbiamo incontrato durante le tappe. Massimo ha qualche anno in più di me, ma ha un fisico ed una tenacia invidiabile. Molti nostri amici prima della nostra partenza scommettevano sulla nostra “non riuscita”. Non nego che qualche momento di tensione ci sia stato, ma lo abbiamo superato grazie alla nostra grande amicizia e dal fatto che non volevamo mollare. D’altronde vivere quasi quaranta giorni sempre a contatto ogni minuto è una prova di grande maturità.

Abbiamo incontrato molte persone durante il cammino. Ognuno di loro aveva un motivo diverso per fare questo percorso: chi per fede, chi per mettersi in gioco, chi semplicemente per condividere con gli altri il piacere di camminare e trovare un po’ di serenità. Abbiamo visto posti e panorami stupendi, ma la cosa che forse mi e ci è piaciuta di più è vedere ogni mattina l’alba: un momento magico.

Personalmente in questi momenti pensavo a mia moglie e a mia figlia e a tutti gli altri miei familiari. I chilometri che ci separavano da Santiago erano ancora tanti, ma ormai il cammino era diventato parte di noi. E cosi giorno dopo giorno la tensione e la voglia di arrivare ci davano la carica e il giusto stimolo per continuare.

Siamo arrivati all’ultima tappa e lì abbiamo deciso di partire alle 4, in piena notte, volevamo arrivare a Santiago il prima possibile.

Arrivati davanti alla Cattedrale l’emozione ha preso il sopravvento, ci siamo abbracciati e messi a piangere. È stata una grande soddisfazione riuscire a completare questi 800 chilometri di cammino a piedi. Ce l’abbiamo fatta. Porteremo per sempre nel nostro cuore questa grande avventura con la consapevolezza che questa esperienza ci ha migliorato e fatto capire veramente quali sono le cose importanti della vita. Consigliamo a tutti di fare questa esperienza.

Viva la vita

Walter e Massimo