“Imma Tataranni – Sostituto procuratore” o “Il borgo dei borghi”? La tv del 22 settembre

Per la prima serata in tv, domenica 22 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle sei puntate della fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, con Vanessa Scalera, Alessio Lapice e Massimiliano Gallo.

L’episodio sarà intitolato “L’estate del dito”: il sostituto procuratore Imma Tataranni sta trascorrendo le sue vacanze a Metaponto con il marito Pietro quando vede galleggiare in mare un dito mozzato. A distanza di pochi giorni, nei dintorni di Matera, vengono rinvenuti altri resti umani, che il medico legale Taccardi, afferma appartenere alla medesima persona. Imma torna subito in Procura a Matera, dove chiede che le venga affidato il caso.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la seconda puntata di “Live – Non è la D’Urso”. Tra gli ospiti di stasera ci sarà il leader della Gega, Matteo Salvini, che si sottoporrà al giudizio dei 5 ospiti seduti nelle sfere di Live. Voltando pagina, verrà mostrato un video di Fabrizio Corona girato nel carcere di San Vittore dalle telecamere del programma lo scorso giovedì 19 settembre durante un torneo di calcio di beneficenza. Ai microfoni di Live sono state raccolte le testimonianze di chi in carcere ha incontrato l’ex re dei paparazzi. Barbara d’Urso accoglierà poi Loredana Bertè. La cantante omaggerà con un ricordo speciale la sorella Mia Martini. Inoltre, Adriano Panzironi porterà in studio “gli angeli di Panzironi”, coloro che si ritengono entusiasti della sua dieta. L’ideatore del programma alimentare che promette di vivere fino a 120 anni, affronterà le critiche di chi è contrario a quello che sostiene. E ancora, ci sarà spazio per le accuse della mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino di 10 anni che, nell’ormai nota vicenda di Pamela Prati e Marc Caltagirone sarebbe stato preso in affido da loro due.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii five-0”, con Scott Caan e Alex O’Loughlin. Andranno in onda due episodi intitolati “Il racconto di Jerry” e “Amicizia”. Nel primo, Steve e il resto della squadra, grazie a dei nuovi indizi emersi di recente, si occupano di un vecchio caso di omicidio rimasto ancora irrisolto. Nel secondo, Steve vuole assolutamente trovare l’assassino di un suo caro amico, che era arruolato nelle forze speciali.

RaiTre alle 21.25 trasmetterà la prima delle cinque puntate de “Il borgo dei borghi”, condotto da Camila Raznovich. Sono sessanta, tre per regione, le località in gara per aggiudicarsi il titolo di “Borgo più bello d’Italia”. Solo venti borghi, uno per regione, accederà alla finale in programma il 20 ottobre. In ogni puntata sono quindici i borghi presentati.

Su La 7 alle 20.35 prenderà il via la nuova stagione di “Non è l’arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Tv8 alle 21.30 proporrà “Bruno Barbieri – 4 hotel”, gara tra gli albergatori d’Italia condotta da Bruno Barbieri, esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente. A sfidarsi sono gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti d’Italia. Gli hotel contrapposti saranno della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità. I concorrenti – guidati da Bruno Barbieri – saranno colleghi e avversari allo stesso tempo e trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check- in, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi e prezzo.

Viaggiatore del mondo, Barbieri è il conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice del programma. Racconterà la sfida e metterà i proprietari di fronte a imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Canale Nove alle 21.25 prenderà il via “Rubio alla ricerca del gusto perduto”, il programma di chef Rubio alla ricerca dei sapori più autentici nell’Estremo Oriente.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Collateral”, con Tom Cruise; su Italia1 alle 21.20 “Doctor Strange”, con Benedict Cumberbatch; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Extortion”, con Frank Grillo; su La5 alle 21.10 “27 volte in bianco”, con Katherine Heigl; e su Iris alle 21 “Indivisibili”, con Angela Fontana.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Le incredibili forze della natura”. Forze inimmaginabili forgiano il pianeta in cui viviamo, regalando una varietà di fenomeni e di paesaggi unici e suggestivi. Decifrare queste forze significa comprendere le regole che governano la natura e il mondo che abitiamo. La nuova serie va alla scoperta di questi fenomeni capaci di dare vita ai luoghi più spettacolari della Terra rivelando come la bellezza del pianeta dipenda da una manciata di forze. Al centro del primo episodio le forme, la cui straordinaria diversità dipende da poche ma potenti forze naturali. Dalla forma affascinante di un fiocco di neve ai perfetti favi esagonali realizzati dalle api per conservare il loro miele.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta de telefilm “Grey’s anatomy”, con Jesse Wiliams. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Zona di pericolo”, “Vieni in barca con me, baby?”, “Chi vive, chi muore, chi racconta la sua storia” e “Fuori dal nulla”. Nel primo, la Hunt è ormai del tutto guarita e sta per trasferirsi a Malibù dove l’attendono il piccolo Farouk e Nathan. Nel secondo, Jackson decide di dare alla Bailey dei capitali da investire in una nuova competizione dedicata ai chirurghi di tutto il mondo, a cui lui vuole partecipare. Nel terzo, Meredith è in partenza per la cerimonia di premiazione del prestigioso Harper Avery, ma l’arrivo di alcuni feriti gravi in seguito a un incidente sulle montagne russe la convince a restare a Seattle. Nel quarto, Richard, innervosito dal fatto che i suoi colleghi trattano i pazienti in maniera fredda e meccanica, li sfida a fare una sorta di gioco.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Pagan Peak”, con Julia Jentsch; su Mediaset Extra alle 21.15 la fiction “Le ali della vita 2”, con Sabrina Ferilli; su Real Time alle 20.25 il reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The Big Bang Theory”.