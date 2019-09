Il Donizetti Opera Festival ha vinto l’Oper Awards, il premio della critica tedesca di come miglior festival europeo del 2019.

Il riconoscimento è stato assegnato nel corso di una serata di gala a Berlino sabato 21 settembre da una prestigiosa giuria di esperti presieduta da

La Germania gode di una delle scene di musica classica più ricche del mondo, ricca di teatri lirici come nessun’altra città. Ma fino ad ora non esisteva un momento per onorare i migliori artisti internazionali, pubblicamente e nell’ambito di uno spettacolo con tanto di premiazione.

Da quest’anno c’è. E subito Bergamo rientra tra i premiati alla Konzerthaus di Berlino, selezionata con il suo Opera Festival diretto da Francesco Micheli da, Oper!, la rivista tedesca del settore che assegnegna il Premio Oper! al meglio della lirica internazionale in 20 categorie.

Lo stesso direttore Francesco Micheli annuncia il riconoscimento che va al Festival e che premia il lavoro di tutto lo staff e il supporto della Fondazione Teatro Donizetti col presidente Giorgio Berta e del Comune di Bergamo col sindaco Giorgio Gori e l’assessore Nadia Ghisalberti.