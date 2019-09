Si sono fatte più fresche le temperature in quest’ultima decade di settembre. Mentre il weekend si va a concludere vediamo come sarà il tempo con il bollettino curato da Marco Bianchini del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Il tempo sul Nord Italia sta peggiorando a causa dell’avvicinamento di una perturbazione Atlantica. Il maltempo si concentrerà maggiormente sulle regioni tirreniche quali Liguria, Toscana, Lazio e sull’Appennino emiliano. La Lombardia resterà un po’ ai margini della parte più intensa del peggioramento anche se non mancheranno qua e la piogge sparse. Lunedì nel corso della mattinata è previsto transitare il sistema frontale sulla regione con rovesci diffusi in transito da ovest verso est. Tempo in miglioramento da martedì.

Domenica 22 settembre 2019

Tempo Previsto: Cieli molto nuvolosi o coperti su tutta la regione. Fin dalle prime ore del mattino qualche debole pioggia sparsa interesserà un po’ tutta la regione ma in special modo i settori più settentrionali quali val Chiavenna e Valtellina. Dopo una temporanea attenuazione dei fenomeni sulla Lombardia, dal primo pomeriggio nuove piogge in arrivo dai settori meridionali interesseranno tutta la regione fino a tarda serata. Fenomeni più consistenti possibili sui settori orientali. Segue una veloce pausa delle precipitazioni in nottata.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 13/15°C. Massime in pianura comprese tra 15/18°C con locali punte fino a 19°C sul mantovano.

Lunedì 23 settembre 2019

Tempo Previsto: Nel corso del mattino cieli molto nuvolosi ovunque con transito di rovesci e piogge sparse da ovest verso est. Fenomeni più diffusi su Alpi e Prealpi, più deboli ed intermittenti sulle basse pianure. Nel corso del pomeriggio tempo in miglioramento a partire dai settori occidentali verso quelli orientali. In serata cessazione dei fenomeni anche sui settori orientali e nord orientali della regione. Quota neve mediamente sui 2100/2300 m ma localmente più bassa durante le precipitazioni più intense e in particolar modo i fenomeni nevosi sono possibili sulle Alpi Retiche, sul passo dello Stelvio e nel livignasco.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 13/15°C. Massime in pianura comprese tra 18/20°C.

Martedì 24 settembre 2019

Tempo Previsto: Al mattino presto locali nubi basse e foschie sulle pianure. Nel corso del giorno cieli generalmente sereni o poco nuvolosi un po’ ovunque.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 11/14°C. Massime in pianura comprese tra 22/24°C.