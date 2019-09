Ferrari, stupenda doppietta a Singapore: vince Vettel, poi Leclerc

Il Cavallino torna a vincere in Asia. È doppietta Ferrari nel Gran premio di Singapore, valido per il Mondiale di F1. Il tedesco Sebastian Vettel è tornato al successo, precedendo sul traguardo il compagno Charles Leclerc, reduce dalla doppia vittoria in Belgio e a Monza.

Per la scuderia di Maranello è il terzo trionfo consecutivo nel Mondiale piloti. Sul gradino più basso del podio l’olandese Max Verstappen, quarto il britannico Lewis Hamilton.