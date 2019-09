De Roon polmone inesauribile, Ilicic e il Papu guidano la riscossa

Gollini 5,5: Minimo sindacale sul con concorso di Palomino.

Masiello 6: Capitano di giornata fa a sportellate con chiunque gli arrivi a tiro ed esce tra gli applausi. Ilicic ( 11’ 2t) 7: Entra con grande voglia e porta a riaprire la gara.

Djimsiti 6: Senza gravi colpe, ma deve dare più sicurezza.

Palomino 6: Sfortunato più che colpevole sulla deviazione che porta al vantaggio viola. Poi quasi sempre muro.

Castagne 7: Tutta la partita a crederci fino al tapin che vale l’incredibile pareggio.

De Roon 6,5: Vede viola e si carica come con il rosso dei toreri. È lui mister sette polmoni di giornata. Purtroppo Ribery gli scappa via come sabbia tra le dita.

Pasalic 5,5: Giallo alla Orsato esagerato al 7’. Poi non incide mai.

Gosens 6: Grandi recuperi. Senza affondare il colpo decisivo. Arana (40’ 2t) Sv

Malinovski 6,5: Ha piedi e corsa. Il migliore per un tempo, poi cala.

Muriel 5,5: Comincia facendosi del male, lanciando alle stelle una punizione. Poi cresce contro i suoi ex compagni. Milenkovic non gli rende la vita facile, ma la fortuna gli volta le spalle. Gomez ( 11’ 2t) 6,5: Chiama la riscossa, ingresso decisivo .

Zapata 5,5: Pronti via e causa il giallo a Pezzella. Al 25’ si divora la più facile delle occasioni . Potrebbe fare meglio anche al 36’. Giornata complicata .

Gasperini 7: Schiera gli undici più logici. Azzecca i cambi per recuperare una gara che sembrava già persa .