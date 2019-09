C’è un po’ di Bergamo nel primo master d’implantologia globale

Una novità assoluta che ha come capofila il nome di Silvano U. Tramonte, professore milanese, da anni professionista anche sul territorio bergamasco. Il primo Master Internazionale d’Implantologia Globale prenderà il via sabato 21 settembre, nella prestigiosa sede dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria di Roma, e avrà come direttore didattico proprio Tramonte, implantologo di fama mondiale, fondatore della Bioimplantologia e ideatore degli studi di Milano e Stezzano che portano, appunto, il suo nome.

Il prestigioso percorso scientifico-formativo, organizzato dalla IAPEM, l’accademia internazionale di medicina estetica pratica in collaborazione con Società di Scienza Tramonte, si snoderà lungo l’anno accademico 2019-2020, da fine settembre fino a fine giugno e rappresenta un faro per la medicina odontoiatrica in termini di implantologia poiché costituisce un’opportunità unica che punta a offrire il panorama più completo possibile di tutte le tecniche implantologiche che hanno dimostrato la propria efficacia e durata funzionale nel tempo dai monofasici agli impianti a componentistica protesica, dai sottoperiostei agli zigomatici.

In cattedra saliranno molti luminari della materia, di caratura nazionale ed internazionale, pronti a trasmettere la propria esperienza e professionalità a tutti gli appassionati di chirurgia implantologica, laureati in medicina o in odontoiatria, che sentono la necessità di allargare la propria esperienza e capacità terapeutica con un approccio globale al problema riabilitativo. Ad impreziosire il percorso ci penserà, poi, nel corso dell’ultima settimana, una sessione di pratica chirurgica su paziente di una settimana ed esame finale.

La parte pratica verrà realizzata in un poliambulatorio convenzionato con l’Università di Ananya Shirakatsi, in Armenia. Il ciclo accademico si concluderà con il superamento dell’esame e la discussione della tesi di fine anno, in seguito ai quali la “Ananya Shirakatsi” University of International Relations rilascerà agli iscritti un Advanced International Certification in Global Implantology e 50 crediti CFU.

Il diploma d’ Implantologia verrà rilasciato dalla Società di Scienza Tramonte con titolo congiunto IAPEM e ASAS. “Sono davvero molto felice di far parte di questa importantissima iniziativa didattico-scientifica che è il Master d’Implantologia Globale – spiega il professor Tramonte – e mi onora il fatto di essere stato investito della carica di Direttore Didattico dello stesso, perché credo veramente che non esista un percorso formativo così autorevole e prestigioso, capace, come in questo caso, di far salire in cattedra i massimi esperti del settore per discutere e discernere di un argomento, quale l’implantologia, che verrà trattato in tutta la sua complessità e completezza. Quello che si avvia, è un Master corposo e ricco dal punto di vista dei contenuti e anche della proposta, in grado di riunire monofasici e bifasici in otto moduli che prevedono una parte teorica e una pratica che si terrà in Armenia. Mi auguro che questa possa rivelarsi una grande opportunità per docenti e discenti e che si tratti solo del primo di una lunga serie di eventi della stessa natura. Lunga vita al Master!”.