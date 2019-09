Bergamo, a Romano Prodi il premio “Costruttori di ponti”

Per il primo anno nelle sue dodici edizioni, Molte fedi sotto lo stesso cielo assegna un premio dedicato ai “Costruttori di ponti”. Sarà l’ex presidente del consiglio ed ex presidente della commissione europea Romano Prodi a ritirarlo lunedì 23 settembre, alle 20.45, al Centro Congressi Giovanni XXIII di viale Papa Giovanni 106, in città.

Il premio, del valore di 5mila euro, viene erogato a un’organizzazione non profit su indicazione di chi lo riceve. Il Professore ha deciso di devolverlo a Medici per l’Africa CUAMM di Padova, una ONG italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Nata nel 1950, è attualmente presente in Angola, Etiopia, Mozambico, Sud Sudan, Sierra Leone, Tanzania, Uganda e Repubblica Centrafricana con 72 progetti di cooperazione, 23 ospedali e un centinaio di micro-realizzazioni.

Dopo la consegna del premio, Prodi terrà una lectio magistralis intitolata “Le sfide del XXI secolo. Oltre le paure, per un’idea di futuro”, un’occasione unica per ascoltare l’ex presidente della Commissione europea dopo le turbolenze della politica italiana e continentale dell’ultimo periodo. Ad introdurre la serata sarà don Giovanni Nicolini, assistente spirituale delle Acli nazionali, amico e ospite fisso della rassegna bergamasca. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione dei biglietti sul sito www.moltefedi.it. La serata ha registrato il sold-out sin dalle prime ore dall’apertura delle prenotazioni.