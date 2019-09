Ulisse, Amici celebrities o Milan-Inter? La tv del 21 settembre

Per la prima serata in tv, sabato 21 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle sei puntate della nuova stagione di “Ulisse – Il piacere della scoperta” e sarà intitolata “Gerusalemme ai tempi di Gesù”.

Alberto Angela propone un viaggio straordinario alla scoperta della città di Gerusalemme ai tempi di Gesù. Seguendo il filo conduttore e narrativo della storia di Gesù, come viene presentata dai Vangeli e dalla tradizione, si scoprirà come erano Gerusalemme e Israele in quegli anni.

Su Canale5 alle 21.20 la prima delle sei puntate di “Amici celebrities”. Maria De Filippi conduce la prima puntata della versione “Vip” del talent show, in cui si sfidano la squadra Blu, composta da Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapio e Chiara Giordano; e la squadra Bianca, formata da Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Martin Castrogiovanni, Cristina Donadio, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese.

Alle 20.45 allo stadio Meazza in San Siro a Milano per la quarta giornata del campionato di calcio di serie A si giocherà il derby tra Milan e Inter. In tv il mach verrà trasmessa in esclusiva su DAZN1 (209 del telecomando di Sky).

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon e Sean Murray. Andrà in onda l’episodio intitolato”Omicidio all’equatore”: una nave della Marina Militare avvista un corpo senza vita in mare. Si tratta del sottufficiale Allston. Nel sangue della vittima viene rilevata una quantità di anfetamina. Intanto, Torres è alle prese con un gruppo di giovani aspiranti detective, cui deve fare da guida.

La7 alle 21.15 proporrà il telefilm “Little murder by Agatha Christie”, con Antoine Duléry e Marius Colucci. Andranno in onda due episodi intitolati Omicidio nel sonno” e “Il coltello sul collo”. Nel primo, scappata da un ospedale psichiatrico, Sacha si nasconde in una casa isolata. Ma presto inizia a essere tormentata da terribili visioni. Nel secondo, Larosiere e Lampion indagano sull’omicidio di una donna, uccisa all’uscita del teatro. Intanto la figlia del sovrintendente è in serio pericolo di vita.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.05 “Arrival”, con Amy Adams; su Rete4 alle 21.30 “Don Camillo”; su Italia1 alle 21.20 “Il cacciatore di giganti”, con Nicholas Hoult; su Tv8 alle 21.30 “Case 39”, con Renéè Zellweger; e su Canale Nove alle 21.25 “Red Dawn – Alba rossa”, con Chris Hemsworth.

Ancora, su Rai4 alle 21.10 “Chaos”, con Jason Statham; su La7D alle 21.30 “Insieme per caso”, con Kathy Bates; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Vacanze per un massacro”, con Joe Dallesandro; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom: nuvole su Sommarholm”, con Stephanie Kellner; su Iris alle 21 “Dr. Knock”, con Omar Sy.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Eracle”. Lo spettacolo ha aperto l’edizione del 2018, in programma da maggio a luglio, del Festival del Teatro Greco di Siracusa. “Eracle” è il dramma della follia che colpisce e porta alla rovina l’eroe. Eracle, interpretato da una donna, è un personaggio “positivo” in tutta la prima parte di questa tragedia, salvando in extremis la propria famiglia dalla strage macchinata da Lico, il tiranno usurpatore del trono di Tebe al quale riesce a tendere un agguato mortale. Nella seconda parte del dramma Eracle vede ribaltato il proprio destino quando incorre nell’irrazionale vendetta di Era, infuriata per un’antica gelosia coniugale: la dea, servendosi della potenza obnubilatrice di Lyssa, lo induce a uccidere in un raptus di follia quegli stessi familiari, moglie e figli, da lui poco prima sottratti a morte sicura, dando vita a una delle rappresentazioni più lucide mai offerte dal teatro antico e moderno del delirio della mente umana. Lo spettacolo è stato registrato al Teatro Greco di Siracusa nel giugno 2018 per la regia televisiva di Marco Odetto.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la fiction “Due imbroglioni… e mezzo! 2”, con Sabrina Ferilli, Claudio Bisio, Carlo Buccirosso e Gianluca Grecchi; su Real Time alle 21.15 il reality “Vite al limite”; e su Italia2 alle 21.15 il varietà “Colorado presenta: sto classico!”