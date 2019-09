Ubriachi e alla guida dell’auto: ritirate 5 patenti nella notte

Nella nottata tra venerdì 20 e sabato 21 settembre alcuni equipaggi della Polizia Stradale e l’Ufficio Prevenzione Generale coordinati dal Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Bergamo, con la presenza del Dirigente Medico e personale Ufficio Sanitario della Questura, hanno effettuato un esteso controllo nell’ambito del contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle direttrici interessate da maggiore movimentazione giovanile per la presenza di locali e luoghi di svago.

Sono state sottoposti a controllo 21 veicoli e 23 persone con 4 persone segnalate ex articolo 186 del Codice della strada in quanto si trovavano alla guida in stato di ebrezza, due ventottenni rispettivamente di Bergamo e Bonate Sotto e due 38enni, uno di Gorgonzola in provincia di Milano e l’altro di Comun Nuovo che aveva valori di alcool superiori al triplo del massimo consentito.

Sono state inoltre segnalate due persone, ex articolo 187 CDS, in quanto trovati alla guida dopo aver consumato sostanze stupefacenti, del tipo anfetamine. Uno di questi è risultato positivo anche all’alcool test.

Sono state ritirate 5 patenti con elevazione di un pari numero di sanzioni al CDS oltre alla decurtazione, in totale di 60 punti, sulle patenti dei soggetti sanzionati. Inoltre durante il servizio gli equipaggi sono intervenuti in località Lallio sulla strada provinciale 525 in quanto due giovani, a bordo di uno scooter, erano usciti fuori strada per perdita controllo del motoveicolo. Dopo aver accertato lo stato di incolumità dei due, risultati fratelli, si verificava che il conducente si trovava in stato di ebrezza con un tasso alcolico molto elevato e la patente scaduta, mentre il fratello, anch’esso in stato di ebrezza, veniva trasportato senza casco.