San Pellegrino Terme, le attività della piscina riprendono martedì 1° ottobre

Adesso è ufficiale. Dopo le difficoltà degli ultimi mesi, lariaprirà al pubblico. Lo ha reso noto, tramite un post su Facebook,, la società di Monza che ha preso in gestione la struttura.

La ripresa dei corsi e delle attività sarà martedì primo ottobre, mentre nella settimana precedente, da martedì 24 settembre riapre la segreteria per informazioni ed iscrizioni.

Segreteria che sarà aperta al pubblico da martedì 24 a venerdì 27 dalle 10.30 alle 18.30, sabato 28 dalle 9.30 alle 17.30 e domenica 29 dalle 9 alle 13. Lunedì 30 settembre dalle 10.30 alle 18.30.

“Settimana prossima pubblicheremo prezzi ed orari – spiega Lombardia Nuoto -. Ricordiamo che la proposta è indicativa, abbiamo bisogno di conoscere le esigenze per poterle soddisfare”.

Per ora, i corsi che verranno effettuati saranno quelli dedicati a quattro fasce d’età: da tre mesi a tre anni (con genitore), prescolari, ragazzi e adulti. Previsti anche corsi di acquagym, hidrobike e acqua dolce.



La chiusura poi è riservata a chi aspettava da tempo la riapertura della struttura: “Grazie per la pazienza, abbiatene ancora, faremo il massimo per fare il meglio”.

Lieto fine, dunque, per la vicenda della piscina di San Pellegrino, chiusa dal 18 giugno scorso dopo il fallimento della cooperativa Sport e Cultura di Seriate, precedente gestore della struttura.

Lombardia Nuoto, dopo aver preso in gestione la struttura il 23 agosto scorso (fino al 31 agosto 2020, con possibilità di rinnovo per 12 mesi) e aver risolto positivamente la questione legata all’erogazione di gas ed energia elettrica, ha concluso i lavori di manutenzione ed annunciato, come previsto, l’inizio delle attività nella prima settimana di ottobre.