Ragazzi nelle scuole di Bergamo per progettare il futuro: ecco il nuovo piano di orientamento

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo ha varato il Piano provinciale di Orientamento 2019-2020 a favore di dirigenti, docenti, genitori e studenti delle scuole bergamasche, elaborato a perfezionamento e potenziamento della proposta messa a punto negli scorsi anni.

Il piano è il risultato dell’azione sinergica dei diversi attori del Tavolo territoriale per l’orientamento, costituito da Ufficio Scolastico Territoriale, Provincia e Comune di Bergamo, Università, Camera di Commercio-Bergamo Sviluppo, Confindustria e Confartigianato con l’obiettivo di promuovere e potenziare l’integrazione delle azioni di orientamento territoriali, di favorire l’incontro tra domanda e offerta di istruzione e formazione, di sostenere le istituzioni scolastiche e formative nella realizzazione dei percorsi di orientamento.

L’offerta di incontri e azioni orientative è molto articolata, riguardanti sia il passaggio tra scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, sia tra scuole secondarie di secondo grado e università, istituti tecnici superiori (ITS), sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), mondo del lavoro. Anche quest’anno si mantiene alta l’attenzione alla conoscenza ed alla valorizzazione dei percorsi ITS che, dopo il diploma, offrono a tanti giovani una specializzazione tecnica di alto livello.

Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo: “Il capillare e sinergico lavoro del Tavolo territoriale per l’Orientamento senz’altro ha contribuito a moderare il fenomeno della licealizzazione, che nella provincia di Bergamo appare più contenuto rispetto al dato regionale e nazionale, in favore dell’istruzione tecnico-professionale – dichiara la Dott.ssa Graziani -. Ricordiamo che Bergamo è ai primi posti in Europa nel settore della manifattura, possiede una realtà artigianale vivace, ricca di esperienze di successo, e il Tavolo vuole fare incontrare domanda e offerta di istruzione e formazione, promuovendo la dignità di tutti i percorsi, in risposta ai vari talenti dei nostri studenti”.

“L’orientamento è un momento di arricchimento per i nostri giovani, leva strategica per la crescita e lo sviluppo del Paese – aggiunge Patrizia Graziani – Per guidare al meglio i percorsi di orientamento, nell’ampia e qualificata offerta formativa, è importante coniugare le vocazioni dei nostri studenti e studentesse con le prospettive occupazionali e le richieste del mondo del lavoro, in continua trasformazione”.

L’orientamento riveste un ruolo strategico nel favorire il successo formativo e di vita di tutti gli studenti, anche in termini di inclusione come di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile.

La presentazione del Piano di Orientamento si tiene mercoledì 25 settembre, dalle 15 alle 17, nella Sala Giunta di Confindustria, in via Camozzi 70 a Bergamo, con la presenza di tutti i rappresentanti del Tavolo territoriale per l’orientamento, che si interfacceranno con i docenti referenti per l’orientamento di scuole ed enti di formazione.

L’appuntamento costituisce anche il primo incontro del percorso info/formativo “Formarsi per orientare” rivolto a tutti i docenti delle scuole e degli enti di formazione, in particolare sono invitati i docenti neoassunti. Il corso si conclude il 18 novembre all’Università degli Studi di Bergamo, sede in S. Agostino, con il convegno “Orientamento e centennials: priorità e significati” (ore 14.30 – 18.00).

A breve prenderanno il via nei diversi ambiti anche gli incontri informativi per i genitori degli alunni che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gestiti da Ufficio Scolastico Territoriale, Provincia e Confartigianato.

Per le informazioni di dettaglio sulle singole e numerose proposte, consultare la sezione orientamento del sito http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it