Precipita in montagna, muore 41enne a quattro giorni dal compleanno

Ennesima tragedia della montagna sabato 21 settembre verso le 12.30 a Foppolo. Un 41enne di Palazzago, che stava compiendo un’escursione insieme al fratello sul Monte Toro (2500 metri d’altezza), è scivolato accidentalmente sull’erba, cadendo poi in uno strapiombo per un’ottantina di metri.

Roberto Facheris avrebbe compiuto 42 anni mercoledì prossimo, 25 settembre.

Una caduta fatale per il 41enne, morto in seguito alle diverse ferite riportate, anche sulla testa. Nonostante l’intervento tempestivo degli uomini del soccorso alpino e dell’elisoccorso (proveniente da Sondrio), non c’è stato più nulla da fare: i soccorritori hanno provveduto a recuperare il corpo senza vita del 41enne.

La salma è stata già affidata ai familiari.

(Foto di Eros Passera)