Sta per arrivare l’autunno, e comincia a sentirsi. Vediamo che tempo farà a Bergamo con Stefano Nava che ha curato il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La presenza dell’alta pressione sull’Europa favorisce il ritorno di tempo soleggiato fino a sabato. Domenica peggioramento di stampo autunnale per l’arrivo di una perturbazione dalla Spagna. Temperature in linea con le medie del periodo.

Sabato 21 settembre 2019

Tempo Previsto: soleggiato al mattino con nubi basse estese e compatte sulla Lombardia occidentale, specie sui settori prealpini e pedemontani. Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi sui rilievi alpini e prealpini, ma comunque in prevalenza soleggiato ovunque. Dalla sera aumento della nuvolosità medio-alta anche estesa sulla Lombardia occidentale, altrove sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime in lieve calo in pianura comprese tra 6°/10°C e massime stazionarie comprese tra 18°/22°C

Domenica 22 settembre 2019

Tempo Previsto: cieli molto nuvolosi o coperti fin dal mattino, con nubi meno compatte sui settori alpini nord orientali. Possibili deboli piogge concentrate sull’Oltrepò Pavese e sulle aree di bassa pianura al confine con Piemonte ed Emilia; altrove per lo più asciutto. Nel corso del pomeriggio e della sera parziale estensione delle piogge alle medie pianure centro-occidentali con fenomeni deboli ed intermittenti, alternate anche a lunghe pause asciutte. Quota neve al di sopra dei 3100 metri.

Temperature: minime in moderato aumento in pianura comprese tra 13°/16°C e massime in lieve calo comprese tra 16°/20°C.

Lunedì 23 settembre 2019

Tempo Previsto: al mattino coperto o molto nuvoloso ovunque con rovesci a tratti intensi su aree alpine e prealpine e sulla Lombardia orientale, più isolati o assenti altrove. Dal pomeriggio schiarite sulla Lombardia occidentale in estensione anche altrove durante le ore pomeridiane ed esaurimento ovunque dei fenomeni. Nella sera-notte sereno o poco nuvoloso ovunque. Quota neve tra 2800-3000 metri.

Temperature: minime stazionarie in pianura comprese tra 13°/16°C e massime in lieve aumento comprese tra 18°/23°C