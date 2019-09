Esce di strada e abbatte un palo dell’illuminazione pubblica

Alle 4.30 di sabato 21 settembre a Mariano di Dalmine all’incrocio tra via Monte Santo e via Cimaripa un’auto è andata fuori strada centrando in pieno un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato molto forte tanto che alcuni residenti spaventati sono scesi in strada.

Immediato l’allarme alle forze dell’Ordine che ha portato sul posto i carabinieri della Stazione di Osio Sotto per i rilievi del caso, i vigili del fuoco di Dalmine per messa in sicurezza dell’area e un equipaggio della Sorveglianza Italiana.

L’uomo alla guida fortunatamente si è procurato solo qualche lieve contusione.