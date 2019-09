“Ero obesa, ma non ho avuto vergogna di chiedere aiuto: così oggi sono rinata”

Giorgia è una ragazza di 31 anni che abita in provincia di Bergamo: oggi ha una vita, come la definisce lei, “normale” ma nel suo passato ci sono stati tanti momenti difficili dovuti alle sue condizioni fisiche.

Ha voluto raccontare la sua storia e di come quei problemi oggi siano stati superati grazie a un aiuto serio e qualificato, perchè possa essere d’aiuto ad altre ragazze.

“Caro direttore,

Le scrivo per condividere la mia storia che potrebbe essere quella di molti, ma che per paura o troppo spesso per vergogna viene nascosta.

Sono una ragazza di 31 anni, mamma di una bimba di nove, separata, impiegata commerciale con una vita apparentemente normale.

Ma cosa c’è dentro all’immagine che la gente ora vede di me?

C’è una ragazza che ha sofferto di obesità per la maggior parte degli anni della sua vita, che conta più conoscenze mediche di amicizie, che ha vissuto schiava della parola ‘dieta’, cedendo invece alla droga più comune che esista a questo mondo… il cibo!

Non mi vergogno ad ammettere che avevo un grosso problema, una dipendenza che ovviava a probabili mancanze personali, ma pur sempre una dipendenza.

Scrivo queste righe perché sono stanca dell’ipocrisia che si legge sui giornali: la dieta del limone, la dieta del riso, 5 chili in un mese… smettiamola di credere agli asini volanti, l’obesità è una malattia seria, che coinvolge il corpo ma soprattutto la testa, è infida, subdola e tanto pericolosa. Per anni ho provata diete, senza grandi risultati, non entro nei dettagli del mio vissuto perché ci vorrebbe un libro intero, ma ero un’obesa insoddisfatta della propria vita che provava consolazione nel cibo… ok l’ho ammesso!

Sapete cosa si prova quando ti guardano e sai perché lo fanno? Cosa si prova quando a fine serata vieni salutata con il solito banale complimento ‘sei simpatica’ che lascia quell’amaro in bocca, perché sei consapevole del loro vero pensiero su di te? Cosa si prova quando esci a cena con amiche normali che si lamentano del gonfiore addominale e dell’assurdo peccato che si fa ordinando il dessert?

Tanta rabbia, una sorta di limbo tra la depressione per quello che la gente pensa, per l’egoismo, l’ignoranza, la crudeltà del giudizio ed una simil euforia, perché sai che il cibo ti coccolerà è ti farà tornare a star bene, dimenticando le frasi amare, gli sguardi, i giudizi, i pensieri…

Ho deciso di farmi aiutare, perché non si deve aver vergogna nel chiedere aiuto perché si è grassi, perché ci sarà sicuramente un perché emotivo o disfunzionale o semplicemente legato alla non cura di se stessi che ha portato ad una tale condizione.

Il mio aiuto è arrivato dall’équipe dell’unitá di Chirurgia Bariatrica e Malattie metaboliche della Fondazione della Poliambulanza di Brescia, che vanta come primario un’eccellenza in questo campo. Sono stata presa per mano, ho affrontato un intervento di mini bypass gastrico e oggi con 40 chili in meno, posso dire di essere rinata. Loro mi hanno finalmente ascoltata, hanno accolto il mio disperato bisogno di aiuto.

A breve rimetterò piede in un campo da volley, da ex atleta a livello agonistico, dopo il tunnel nero dell’obesità: mi sembra un sogno, ma non lo è, è la mia nuova vita!

Cambiare si può, basta volerlo ed affidarsi alle persone giuste che mettano la loro umanità e competenza al servizio di chi soffre per una malattia che si può gestire e a volte anche vincere.

Spero che queste righe verranno pubblicate, per dare la spinta a quelle persone che vivono schiave della loro stessa vita, che soffrono a causa del bullismo, che piangono sotto la doccia, ma che girano le città con un finto sorriso stampato in faccia di chi finge di essere felice!”.

Giorgia