È di un morto e tre feriti il drammatico bilancio dell’incidente aereo che si è verificato nella mattina di sabato 21 settembre alle porte di Bergamo. Un aereo da turismo, un Cessna Mooney, si è schiantato a terra in fase di atterraggio nei pressi dell’Asse interurbano vicino alla rotonda che porta alla Fiera di via Lunga.

Sul velivolo c’erano un uomo, che era alla guida del mezzo, con le tre figlie. La persona deceduta, stando alle primissime informazioni, sarebbe una delle tre ragazze. La famiglia sarebbe di Bergamo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.15 a pochi metri dall’Aero Club Bergamo, nella parte nord dello scalo Il Caravaggio di Orio al Serio.

Sul posto, poco dopo lo schianto, sono arrivati i vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno subito avvolto il velivolo, due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso del 118.

Per la ragazza, di cui ancora non si conoscono le generalità, non c’è stato nulla da fare. Ferite, ma non in gravissime condizioni, le altre tre persone a bordo del mezzo.

Al lavoro per far luce sulla tragedia gli inquirenti guidati dal pm Silvia Marchina.

L’incidente non ha avuto nessuna conseguenza sull’attività dell’aeroporto Il Caravaggio: “Si precisa – ha infatti comunicato Sacbo intorno alle 12 – che l’operatività dell’aeroporto di Bergamo non ha subito interruzioni e i movimenti in decollo e in atterraggio proseguono regolarmente”.