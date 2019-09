South America Cup, a Cerro Castor secondo podio consecutivo per Roberta Midali

Secondo podio consecutivo in Argentina per Roberta Midali.

La 24enne di Branzi, reduce dall’ottimo risultato colto nello slalom speciale di Cerro Castor, si è messa in luce anche in gigante conquistando la piazza d’onore.

Fra le atlete più in forma del momento, la rappresentante dell’Esercito ha provato a conquistare il primo successo nella South America Cup, terminando però la propria prova a 22 centesimi dall’elvetica Lindy Etzensperger.

Più attardata la finlandese Riikka Honkanen, distante 79 centesimi dalla svizzera, mentre Carlotta Saracco, Maria Matilda Luisa Bertani e Lara Della Mea hanno concluso la gara fra le migliori dieci.

In campo maschile vittoria per il francese Thibaut Favrot che si è imposto sul russo Ivan Kuznetsov e sullo spagnolo Albert Ortega, mentre il fassano Federico Liberatore non è andato oltre la sesta posizione.