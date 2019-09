La pioggia ha rinfrescato l’aria in questa seconda parte di settembre: con Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo andiamo a scoprire se sarà un bel weekend a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Bel tempo fino a sabato su tutta la Lombardia con temperature più in linea con i valori medi del periodo. Nuovo peggioramento da domenica.

Venerdì 20 settembre 2019

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato ovunque e per tutto il giorno, salvo possibili nubi basse su Prealpi e pianure pedemontane occidentali al mattino, ma nuvolosità in dissoluzione nel corso della mattinata. Possibili locali banchi di nebbia al mattino su bassa pianura lungo il corso del Po. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime in moderato calo in pianura e comprese tra 8°/14°C e massime stazionarie comprese tra 18°/24°C.

Sabato 21 settembre 2019

Tempo Previsto: soleggiato per tutto il giorno con formazione di innocue nubi cumuliformi nelle ore più calde sui rilievi alpini e prealpini. Dalla sera aumento della nuvolosità medio-alta anche estesa sulla Lombardia occidentale, altrove sereno. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime stazionarie in pianura comprese tra 8°/14°C e massime stazionarie comprese tra 18°/24°C

Domenica 22 settembre 2019

Tempo Previsto: soleggiato o abbastanza soleggiato con velature estese ovunque sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento in serata a partire dai settori occidentali con piogge sparse tra sera e notte su Varesotto e Comasco.

Temperature: minime in lieve aumento in pianura comprese tra 13°/16° e massime in lieve calo comprese tra 18°/21°C