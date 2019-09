Schiacciato da sacchi di zucchero: muore a 36 anni operaio di Foresto Sparso

Un operaio di Foresto Sparso, Mattia Parmini, 36 anni, è morto nel primo pomeriggio di giovedì investito da sacchi di zucchero del peso complessivo di una tonnellata. L’infortunio mortale è avvenuto a Paratico, all’interno della ditta Distillati San Giorgio.

Sono stati i colleghi di Mattia Parmini a lanciare l’allarme dopo averlo cercato perché l’avevano perso di vista e dopo averlo trovato schiacciato e in fin di vita sotto i pesanti sacchi: in azienda sono arrivati i vigili del fuoco e sanitari che hanno trasferito l’operaio all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è arrivato in condizioni gravissime e si è spento in serata.

Per avere una esatta ricostruzione dei fatti servirà ancora del tempo e oltre a quelle dei carabinieri dovranno essere valutate anche le relazioni di servizio dei tecnici della medicina del lavoro dell’Ats.