Loda e Sirressi suonano la carica: “Volley Bergamo, sarà la stagione del riscatto”

“L’anno scorso le prime a stare male per i risultati deludenti siamo state noi. Per questo, ora, cerchiamo la stagione del riscatto”. Negli occhi si Sara Loda e Imma Sirressi, schiacciatrice e alzatrice del Volley Bergamo, c’è tanta convinzione mentre parlano. Ed è facile crederci: dopo il campionato tutt’altro che esaltante che ha visto la Zanetti fuori anche dai playoff scudetto, in casa rossoblù la voglia di rifarsi è tanta.

Le ragazze di Marcello Abbondanza in questi giorni stanno faticando come non mai: “È una delle preparazioni più toste che io abbia mai fatto” è uno dei primi commenti di Sara Loda. “Di sicuro quest’anno non saremo stanche nemmeno nei tie-break” le fa eco Imma Sirressi.

“I carichi di lavoro di queste prime settimane sono davvero impegnativi – continuano -, ma siamo sicure che questo periodo di grande sacrificio verrà poi ripagato con i risultati che ci permetterà di conquistare sul campo”.

A mettere d’accordo le due rossoblù è una cosa: con lo staff di Abbondanza gioco e tattica non verranno lasciati al caso. “C’è un’attenzione ai particolari che l’anno scorso ci è mancata – spiegano Loda e Sirressi -. A volte sembrava quasi che scendessimo in campo per difenderci dalle avversarie, senza avere delle idee nostre. Con il lavoro scrupoloso che stiamo facendo ora, invece, le cose cambieranno: a difendersi sarà chi giocherà contro la Zanetti”.

“A Bergamo si respira una spirito diverso da quello di ogni altra città – spiega Loda -. Quando arrivi qua per giocare nel Volley Bergamo senti sin dall’inizio il prestigio della maglia che indosserai. Per questo anche le nuove si ambientano velocemente, senza particolari problemi. E il gruppo, quest’anno, sarà il nostro vero punto di forza”.

Per migliorare il nono posto del passato campionato (ma non chiedete a Loda e Sirressi una previsione per la stagione che verrà), il Volley Bergamo chiama a raccolta i suoi tifosi: “Sappiamo che le cose non sono andate come tutti ci aspettavamo nelle ultime stagioni – spiegano le due pallavoliste -, ma per rialzarci abbiamo bisogno della fiducia del nostro pubblico. Abbonatevi, per noi è fondamentale sapere che anche questa volta sarete al nostro fianco”.

La campagna abbonamenti della Zanetti è iniziata giovedì 12 settembre e continuerà fino al 6 ottobre. Per maggiori info è possibile consultare il sito volleybergamo.it.

Le rossoblù, intanto, saranno in campo sabato 21 alle 18 per un test contro Monza al Palasport di Bergamo.