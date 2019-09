“Il colore nascosto delle cose” o “Quarto grado”? La tv del 20 settembre

Per la prima serata in tv, venerdì 20 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle dieci puntate del varietà “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti. In giuria, insieme con Loretta Goggi, ci saranno Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Si assisterà a nuove imitazioni: Flora Canto sarà Syria, Francesco Pannofino vestirà i panni di Drupi, Sara Facciolini sarà Emma Marrone, Lidia Schillaci sarà Giorgia, Gigi e Ross saranno Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Monte interpreterà Tommaso Paradiso, Tiziana Rivale dovrà interpretare Adele, Eva Grimaldi invece Milva, Agostino Penna sarà Gaetano Curreri, Davide De Marinis imiterà J-Ax, Jessica Morlacchi sarà Donna Summer e David Pratelli sarà Pau Dones.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Chris O’Donnell. Andrà in onda l’episodio intitolato “Fumo negli occhi”: Callen scopre che una cellula terroristica sta per compiere un attentato.

RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film “Il colore nascosto delle cose”, con Valeria Golino.

Teo è un creativo che lavora presso un’importante agenzia di pubblicità. Ha una relazione con Greta ma non disdegna attenzioni anche nei confronti di un’altra donna. Il suo incontro con Emma, che ha perso la vista in giovane età, ha un matrimonio alle spalle e lavora come osteopata, cambia il suo modo di rapportarsi con l’altro sesso. Allo slancio iniziale debbono però far seguito scelte che non sempre è facile adottare.

Su Rete4 alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione di “Quarto grado”, il programma di approfondimento dei casi di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la seconda delle cinque puntate della fiction “Rosy Abate – La serie 2”, con Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Paola Michelini e Paolo Pierobon. L’omicidio dell’ispettrice Nadia Aversa di cui Leo sembra essere il responsabile, costringe Rosy ad abbandonare per sempre il sogno di una vita normale. Pur di salvare suo figlio, la donna è infatti disposta a collaborare con il boss della camorra Antonio Costello.

La7 alle 21.15 trasmetterà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Su Tv8 alle 21.30 spazio alle audizioni della nuova stagione di “X Factor”, che sono andate in onda ieri, giovedì 19 settembre su SkyUno. Dopo il casting iniziale, la selezione dei concorrenti entra nel vivo e proseguirà con altre due puntate nelle prossime settimane, proposte il 26 settembre su Sky Uno, replicate il 27 su Tv8.

Il talent, condotto da Alessandro Cattelan, in giuria vede l’ingresso del trapper Sfera Ebbasta, la solista pop Malika Ayane e Samuel, frontman dei Subsonica, accanto a Mara Maionchi. Saranno ospiti speciali delle puntate delle Auditions Achille Lauro e il vincitore della scorsa edizione di X Factor Anastasio.

Dopo le selezioni arriveranno i Bootcamp (3 e 10 ottobre su SkyUno, il 4 e l’11 su Tv8) dal Mediolanum Forum di Assago. In quella occasione, con il consueto meccanismo delle 5 sedie da riempire per ogni categoria, il quartetto dovrà scegliere i 20 migliori talenti che prenderanno poi parte alle Home Visit, le quali avverranno, per la prima volta nella storia di X Factor, davanti a un pubblico e rappresenteranno l’ultimo scoglio da superare per ottenere un posto tra i 12 concorrenti di questa nuova edizione. I 12 finalisti accederanno ai Live e saranno divisi nelle consuete categorie: Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi, ognuno seguito dal proprio mentore. Si partirà il 24 ottobre su SkyUno (il 25 su Tv8).

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “X-Men le origini: Wolverine”, con Hugh Jackman; su Canale Nove alle 21.25 “Aspirante vedovo”, con Luciana Littizzetto, Fabio De Luigi e Ale e Franz; e su Rai4 alle 21.15 “Easy rider”, di e con Dennis Hopper.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Histoire d’0”, con Corinne Clery; su La5 alle 21.15 “The Twilight saga – Eclipse”, con Kristen Stewart; su Iris alle 21 ” Deep impact”, con Robert Duvall; e su Italia2 alle 21.15 “Il villaggio dei dannati”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Arte, passione e potere”. Dipinti, acquerelli, ceramiche, gioielli, arazzi, libri antichi. Con oltre un milione di pezzi, la Royal Collection della famiglia reale britannica rappresenta una delle più grandi e prestigiose collezioni d’arte del mondo. I suoi capolavori, realizzati da artisti come Van Dyck, Holbein, Leonardo da Vinci, Vermeer, Canaletto e molti altri, tappezzano le pareti del Castello di Windsor, di Hampton Court e di molti altri palazzi, musei e istituzioni in giro per la Gran Bretagna. Ma come è nata questa formidabile raccolta, frutto di una vera passione per l’arte da parte di re e regine? E quali tesori conserva? Lo svela lo storico dell’arte Andrew Graham-Dixon nella nuova serie “Arte, passione e potere”. In ogni episodio Graham-Dixon ricostruisce la storia di questa collezione, narrando allo stesso tempo la storia della monarchia britannica. Un viaggio in quattro episodi che parte dal ‘500 per arrivare ai giorni nostri e che si conclude al fianco di una guida d’eccezione: il principe Carlo d’Inghilterra.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Una vita per la musica” e “Note celesti”. Nel primo, Joséphine si prende cura di Juliette, una ragazza di quindici anni, che è una promettente violinista. Juliette si trova in contrasto con i musicisti dell’orchestra di cui fa parte, che sono invidiosi del suo talento, e ha problemi anche in famiglia perchè si sente troppo sotto pressione. Nel secondo, Joséphine si prefigge di aiutare una donna, Claire, a recuperare fiducia, e il suo lavoro, per realizzare un grande desiderio di suo figlio Simon.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”; e su Real Time alle 21.10 “Bake off Italia: dolci in forno”.