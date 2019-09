Gazebo di Forza Italia in via XX Settembre

“Forza Italia sarà in piazza sabato 21 settembre a Bergamo, con un gazebo in via XX Settembre, per una iniziativa che vuole essere innanzitutto una occasione di incontro e confronto con i cittadini sui temi di lavoro, economia e sicurezza”. Lo annuncia Alessandra Gallone, senatrice e commissario provinciale degli azzurri della provincia di Bergamo.

“Illustreremo le nostre proposte per far ripartire crescita e occupazione e dare finalmente una risposta concreta a famiglie e imprese che chiedono meno tasse e più lavoro. Inoltre, con il nostro capogruppo al consiglio comunale di Bergamo, Gianfranco Ceci, spiegheremo le ragioni della nostra opposizione all’ordine del giorno della sinistra che mira ad impedire la dotazione dei Taser ai vigili urbani”.

Sarà, conclude “il primo di tanti appuntamenti che saranno organizzati su tutto il territorio della provincia per incontrarci e condividere impegno e attività”.