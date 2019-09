Festival olistico Aics: benessere per il corpo con la mente nel cuore

Insieme con altri operatori del benessere AICS, in particolare con l’Associazione InDivenire con cui è in atto una collaborazione da un anno per realizzare eventi olistici sul territorio bergamasco, l’Officina del Benessere sta dando vita alla seconda edizione del Festival Olistico AICS Bergamo.

Il Festival si svilupperà in due weekend, dal 20 al 22 settembre e dal 27 al 29 settembre.

Le prime giornate saranno dedicate alla famiglia, ai bambini con la loro curiosità di scoprire cose nuove e con la loro voglia di sperimentare i propri talenti, alle arti orientali, viste non solo come un mezzo per allenare il corpo, ma anche come strumento per prendersi cura di sé attraverso il naturale legame con la medicina tradizionale cinese.

Il weekend successivo verterà principalmente sulle arti olistiche, spaziando dal reiki all’ayurveda, dal tuina alla cromopuntura, dallo shiatsu al craniosacrale, dal vocal toning al massaggio del neonato ed altro ancora nella meravigliosa variabilità tipica del mondo olistico e dell’essere umano.

Questa iniziativa nasce con l’intento di far conoscere le varie discipline olistiche e l’approccio olistico all’attività sportiva al maggior numero di persone in gratuità e con la voglia di trasmettere la bellezza e la semplicità del prendersi cura di sé.

La conclusione del Festival sarà un momento magico, un omaggio a Madre Terra, a questo Mondo che ci ospita e a questa Natura che ci nutre. Lo faremo con un cerchio di tamburi aperto a tutti, dove ognuno potrà portare il proprio strumento e la propria vibrazione. E’ un impegno che abbiamo preso quest’anno allo Spirito del Pianeta, per sensibilizzare le persone sui temi dell’ecosostenibilità e del rispetto dell’altro accolto nella sua diversità, tematiche che portiamo avanti con dedizione insieme all’Associazione InDivenire.

Se come i bambini, ci sono persone che hanno mantenuto la curiosità della scoperta, le aspettiamo con entusiasmo!!!

Per consultare il programma del Festival clicca qui.

Con questo evento e con lo spirito che lo caratterizza, si aprono anche tutti i corsi dell’Officina del Benessere, un spazio, un circolo dove sentirsi come in una grande famiglia, dove ognuno si sente parte di un gruppo e ad ha un’attenzione verso l’altro.