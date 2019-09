Per i più golosi, scatta a Treviglio la tre giorni più attesa dell’anno: in città arriva lo Street Food Market. Giunto ormai alla sua quinte edizione il “festival” del cibo da strada (cominciato venerdì 20 settembre si terrà fino a domenica 22), quest’anno propone 20 stand gastronomici provenienti da tutto il mondo: dalla paella spagnola ai tacos messicani, fino alla picanha brasiliana al al più singolare hamburger di canguro. E poi frittelline e patatine fritte olandesi, wurstel e crauti tedeschi e chi più ne ha più ne metta. Immancabile la cucina “nostrana”: casoncelli alla bergamasca, arrosticini abruzzesi, pasticceria siciliana e molti altri a tenere alto il gonfalone del “made in Italy”.

“Siamo veramente contenti di arrivare a Treviglio con il nostro Street food – ha sottolineato Cesare Rossi, direttore Promozioni Confesercenti Bergamo -. Siamo ormai alla quinta edizione e quest’anno abbiamo ben venti stand provenienti da tutta Europa e non solo: Olanda, Germania, Spagna; senza dimenticare ovviamente le eccellenze italiane come gli arrosticini abruzzesi, le dolcezze siciliane o la friggitoria ligure. Ce n’è veramente per tutti i gusti – e conclude – mi piace sottolineare che Treviglio da sempre ha saputo apprezzare questa manifestazione di grande prestigio: abbiamo contato nelle scorse edizioni qualcosa come 30 mila presente”.

di 32 Galleria fotografica Street food market a Treviglio









Organizzata da Confesercenti Bergamo, in collaborazione con il Comune di Treviglio, il Distretto del commercio, l’associazione Commercianti Artigiani e Professionisti trevigliesi, l‘associazione Noter de Berghem ed Enercom e con il contributo di Regione Lombardia e inLombardia, la rassegna vedrà come ogni anno protagoniste le centralissime Piazza Garibaldi, via Matteotti e Piazza Insurrezione, che saranno costellate dai “banchetti” dello Street food.

“Siamo giunti alla quinta edizione – commenta il sindaco Juri Imeri -, una manifestazione che è nata nel corso della nostra amministrazione e che si sta consolidando. Una bella iniziativa nel centro di Treviglio che permette di gustare prelibatezze provenienti da tutto il mondo ma anche di frequentare il nostro bellissimo centro storico”.

“Si tratta di un momento di aggregazione, dedicato agli amanti del buon cibo grazie alla grande varietà di prodotti disponibili – aggiunge il vicesindaco Pinuccia Prandina, a cui è stato affidato l’onore del taglio del nastro che ha dato il via alla manifestazione -. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa bella manifestazione”.