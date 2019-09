Auto rubate e rivendute in Africa: banda con base nella Bergamasca sgominata

Il sodalizio criminale era vario e ben organizzato: italiani, senegalesi, marocchini, nigeriani e gambiani si dividevano i compiti, dai furti all’organizzazione del trasporto della merce, fino al riciclaggio internazionale.

La Polizia Stradale della Liguria, con il supporto delle sezioni di Genova, Bergamo e Brescia, l’ha smantellato al termine di una lunga e complessa attività di indagine (“Operazione Dakar”) coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Genova Luca Monteverde, iniziata a marzo in seguito al ritrovamento di due auto di alta gamma rubate nella Bergamasca e occultate in un container pronto a salpare per il Senegal dal porto commerciale di Genova-Voltri.

Da lì, a ritroso, gli inquirenti sono riusciti a risalire al gruppo criminale che aveva base operativa in provincia di Bergamo, con importanti e fondamentali punti di appoggio a Genova e un’ampia rete di ricettatori internazionali.

La ramificazione della banda in Bergamasca si estendeva tra Calusco d’Adda, Stezzano, Romano di Lombardia, Caravaggio e Curno.

Ad aprile un altro duro colpo al sodalizio, con l’arresto di uno dei vertici massimi all’aeroporto di Linate mentre era in procinto di lasciare il Paese alla volta del Senegal, sfruttando i documenti del fratello: l’uomo, sul quale pendeva un ordine di carcerazione, risiedeva a Stezzano e sfruttava la grandissima somiglianza per potersi muovere liberamente.

Mercoledì, infine, l’esecuzione di nove misure di custodia cautelare (5 in carcere e 4 ai domiciliari) e quindici perquisizioni personali e domiciliari: complessivamente sono stati denunciate 15 persone, tra cui due italiani.

Durante le indagini la Polizia Stradale è stata in grado di recuperare dodici vetture di alta gamma, due scooter di grossa cilindrata e cinque container carichi di refurtiva varia che sarebbe stata rivenduta in Africa.