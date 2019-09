A Bergamo per rifornirsi di droga: mamma insospettabile arrestata a Bolzano

Alla fine è stata lei stessa a tradirsi, a causa del suo nervosismo e delle eccessive spiegazioni fornite agli agenti della Polizia Stradale impegnati in semplici controlli ordinari al casello di Bolzano Sud, lungo la A22: lei, mamma 47enne praticamente incensurata, oltre al figlio di 26 anni in macchina trasportava anche 285 grammi di eroina e 55 di cocaina.

Sulla strada di casa la donna, bolzanina, è incappata in un posto di blocco e ha tentato in tutti i modi di cambiare corsia per imboccare l’uscita dal casello più lontana possibile dagli agenti: virate repentine che, però, non sono sfuggite agli uomini della Polizia che le hanno intimato l’alt.

Le sue giustificazioni e le continue spiegazioni non richieste sul tipo di viaggio fatto hanno insospettito gli agenti che si sono convinti che qualcosa non andasse quando il figlio, intervenendo, è finito per contraddire la madre.

I due, sempre più nervosi, sono stati accompagnati in Questura per un controllo più approfondito, dal quale è spuntata la droga, occultata in un beauty case nascosto sotto il sedile del guidatore: all’interno lo stupefacente che la donna aveva recuperato in provincia di Bergamo.

Durante la perquisizione domiciliare, infine, sono stati recuperati anche due bilancini di precisione.

La donna, che sulle spalle aveva solo una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, ha ammesso la detenzione della cocaina ma si è detta sorpresa della presenza dell’eroina: è stata arrestata e portata in carcere a Trento, decisione confermata dal giudice che invece ha denunciato e liberato dagli arresti domiciliari il figlio.