South America Cup, primo podio in carriera per Roberta Midali

Seconda uscita stagionale positiva per Roberta Midali che in Argentina ha conquistato il primo podio in carriera nella South America Cup.

La 24enne di Branzi, reduce dal ritiro della prima giornata, ha colto la piazza d’onore nello slalom speciale di Cerro Castor vinto dalla giovane francese Doriane Escane.

Seconda dopo la prima manche, l’alfiere dell’Esercito ha confermato il risultato anche nella manche decisiva chiusa davanti alla svizzera Nicole Good e alle azzurre Marta Rossetti e Martina Peterlini.

A livello maschile successo il transalpino Robin Buffet davanti agli spagnoli Alejandro Puente Tasias e Joaquim Salarich, mentre in casa Italia è arrivata la buona prestazione di Tommaso Sala che, dopo il terzo posto dell’esordio, ha terminato la propria prova in nona posizione.