Smile, un laboratorio per far sorridere gli studenti sperimentando tecnologie

Smile to the future: dove Smile sta per Smart Manifactoring Innovation Lab for Enterprise. Un laboratorio inaugurato mercoledì al Kilometro Rosso, un laboratorio che sorride, già perché qui scuole, università, centri di ricerca e imprese possono sperimentare modelli avanzati di formazione e sviluppare le competenze della fabbrica del futuro: uno spazio per stuzzicare, stimolare gli studenti, e chi meglio di loro può sorridere con entusiasmo provando, inventando, progettando tecnologie del loro domani?

Si tratta del terzo spazio della rete Smile nella Bergamasca, che si aggiunge a quelli già esistenti all’Itis Paleocapa e all’Isis Natta.

Supportato da Confindustria Bergamo e da Servizi Confindustria Bergamo (il suo braccio operativo che coordinerà la gestione del laboratorio al Kilometro Rosso), vuole essere una risorsa per tutto il territorio con target formativi diversi: dall’orientamento rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado alla formazione avanzata dei docenti, dalla didattica laboratoriale dell’Università e degli ITS (sarà sede delle attività di ITS meccatronica), alla formazione continua in ambito digitale, con il coinvolgimento diretto delle imprese.

Il “taglio del nastro” è stato preceduto da un convegno all’interno del quale i diversi attori hanno messo a fuoco le potenzialità dei laboratori per l’occupabilità e le competenze per la fabbrica intelligente. Dopo l’introduzione e il saluto da parte di Alberto Bombassei, presidente di Kilometro Rosso, e di Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo, sono stati presentati i laboratori per l’occupabilità come opportunità per il territorio da parte di Fabrizio Proietti, Dirigente del Miur Ufficio IV Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

Quindi sono state illustrate le attività e i progetti 2019-2020 del laboratorio diffuso Smile e si è svolta una tavola rotonda sulle competenze per la fabbrica intelligente, con la partecipazione di Cristina Bombassei, Vice Presidente Confindustria Bergamo con delega all’Education; Patrizia Graziani, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale; Giuliana Sandrone, Prorettrice Università degli Studi di Bergamo con delega alle Attività di orientamento, tutorato e politiche di raccordo con il mondo del lavoro; Monica Poggio, Presidente ITS Lombardia Meccatronica; Gianluigi Viscardi, Presidente Intellimech Consorzio per la Meccatronica e Presidente DIH Lombardia; Cristiano Arrigoni, Direttore Bergamo Sviluppo; Michele Viscardi, Presidente AIdAM Associazione Italiana di Automazione Meccatronica; Gianfranco Gafforelli, Presidente Provincia di Bergamo.

Infine l’inaugurazione del laboratorio e la dimostrazione dell’utilizzo delle tecnologie a cura di studenti di scuole partner Smile.