Via libera della Commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta dalla Consigliera Alessandra Cappellari (Lega), alla richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale nazionale (il Rosatellum) ai sensi dell’articolo 75 primo comma della Costituzione.

A favore si sono espressi i partiti di maggioranza, con la sola astensione della consigliera Viviana Beccalossi (Gruppo Misto). I rappresentanti delle forze di opposizione, in polemica verso la proposta del centrodestra, hanno scelto di non partecipare al voto. Il quesito verrà posto all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea di Palazzo Pirelli.

È il bergamasco Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Consiglio regionale, il primo firmatario della richiesta Affari istituzionali del Pirellone che contiene la proposta di referendum abrogativo della quota proporzionale del “Rosatellum”.

L’obiettivo è fare approvare subito dal Consiglio questa richiesta per poter indire la consultazione popolare nella primavera del 2020. Questo sarà possibile se 5 Consigli regionali vareranno formalmente la domanda di referendum entro il 30 settembre.

Protestano gli esponenti del Partito democratico: “La Lega, ancora una volta, piega le istituzioni ai propri interessi politici, facendo valere la forza dei numeri per impegnare la Regione Lombardia in una battaglia di parte, quella di Matteo Salvini contro il Governo in carica”