Minipack-Torre di Dalmine festeggia 50 anni di attività

Traguardo storico per la Minipack-Torre: l’azienda di Dalmine, operante nel settore della produzione di impianti d’imballaggio termoretraibile e di macchine per il confezionamento sottovuoto, spegne cinquanta candeline. Sempre nel segno dell’innovazione.

Nell’anno in cui il suo fondatore festeggia il novantesimo compleanno, il 20 settembre, a Dalmine, dove si trova l’headquarter dell’azienda, Minipack festeggia i suoi 50 anni di successi con 12 brevetti attivi, tra cui la prima macchina termoretraibile a campana, oggi perfezionata, e la linea di macchine sottovuoto che consentì all’azienda di entrare per prima nel settore food innovandolo in modo irreversibile, oltre 90 dipendenti e collaboratori e più di 100.000 macchine installate nel mondo.

Porte aperte nella sede di Dalmine, in via Provinciale 56, per due giorni – venerdì 19 e sabato 20 – a clienti, fornitori, dipendenti, ex-dipendenti e ai loro familiari. Venerdì 19 lo staff della Minipack sarà a disposizione per approfondimenti su tutta la gamma: confezionatrici manuali e semi-automatiche, sistemi completamente automatici e macchine per il confezionamento in atmosfera modificata. Sabato 20 il family day con tutte le famiglie dei dipendenti e ex dipendenti che hanno contribuito allo sviluppo dell’attività in tutti questi anni. In mattinata, diversi workshop dedicati alla presentazione della nuova gamma di fardellatrici, i nuovi modelli Pratika X1 e X2, la gamma Flow-pack, lo show-cooking con la nuova macchina MX25 e alcune curiosità sulla tecnica di cottura sottovuoto. Nel primo pomeriggio, la cerimonia per i 50 anni della Minipack Torre con un focus sulla storia aziendale e alcune testimonianze, seguirà la visita guidata ai diversi siti produttivi: Minipack Lab, Minipack Steel e la nuova produzione Gramegna/Giemme.

“Un evento che non vuole essere autocelebrativo – spiega Fabio Torre, uno dei figli dell’ingegnere Francesco, nuovo Presidente dal 2009 – ma un’occasione per conoscere meglio partner e clienti, rileggere, insieme ai nostri ospiti, la storia di Minipack con uno sguardo proiettato verso il futuro e l’innovazione, condividere questo importante traguardo insieme a tutti coloro che hanno contribuito a rendere grande e innovativa la nostra azienda”.

Quella di Minipack è una storia fortemente legata alla determinazione e alla creatività dell’ingegner Francesco Torre che il 31 Luglio del 1969 decide di abbandonare una brillante carriera di dirigente per mettersi in proprio. Nasce così, in un piccolo locale interrato, la Costruzioni Meccaniche Torre “CMT” che si trasformerà, prima in Minipack-Torre S.r.l. e poi, nel 1985, nell’attuale forma societaria Minipack-Torre Spa.

Diverse le tappe che hanno scandito i primi 50 anni di attività: nel 1975 Francesco Torre deposita il brevetto internazionale per invenzione industriale della macchina termoretraibile a campana; nel 1988 viene inaugurata l’attuale sede legale dell’azienda comprensiva di reparti di fabbricazione, progettazione, vendite, amministrazione e assistenza e nel 2001 Minipack-Torre adotta il sistema qualità IMQ-CSQ certificandosi secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2000–VISION 2000.

Nel 2004 l’introduzione di un sistema di progettazione 3D porta importanti innovazioni al design e all’industrializzazione delle macchine e consente di introdurre sul mercato internazionale nuovi modelli di macchine brevettate mentre, nel 2009, la direzione e gestione dell’azienda viene affidata dal fondatore Francesco Torre ai figli che rappresentano la seconda generazione, con Fabio Emanuele Torre con il ruolo di Presidente. Nel 2013 nasce la gamma PRATIKA, la nuova generazione di macchine automatiche per il confezionamento in termoretraibile. Le innovazioni tecnologiche introdotte sono ideate in partnership con importanti realtà industriali come Schneider – Electric; nel 2015 viene inaugurato il Minipack-LAB, nuovo dipartimento tecnico che concentra la Ricerca & Sviluppo di Minipack-Torre.

Minipack Torre, oggi, è un brand italiano conosciuto in tutto il mondo per la progettazione e costruzione di soluzioni tecnologicamente avanzate per l’imballaggio, il confezionamento, il sottovuoto e la cottura sous-vide e campi di applicazione che vanno dalla grande distribuzione al settore ho.re.ca., dall’alimentare al tessile, dalla stampa al farmaceutico, dalla cosmesi all’universo delle promo e delle piccole confezioni.