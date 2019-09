Mamma e figlia morte durante il parto: l’ATS Bergamo vara commissione per far luce sulle cause

Dopo la tragedia della morte di mamma Robertine e della sua bimba che stava per nascere all’ospedale di Alzano lombardo, come sollecitato dall’assessorato al Welfare della Regione Lombardia, l’Agenzia di tutela della salute di Bergamo annuncia che istituirà subito una commissione di esperti affiancata da specialisti del “Percorso Nascite” della direzione generale del Welfare del Pirellone per accertare le cause dell’accaduto.

Sul decesso di mamma e figlia a seguito di complicazioni del parto presso strutture sanitarie della provincia di Bergamo, la Direzione strategica dell’ATS si unisce al dolore dei famigliari: il marito Youssouf e le altre due bambine di undici e sette anni.

Leggi anche La tragedia Il cesareo e le manovre d’emergenza: così sono morte Robertine e la figlia