Annunciata, verso sera e nella notte la pioggia è arrivata a Bergamo e nella provincia. ma dovrebbe essere un episodio breve, come conferma Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Miglioramento del tempo da giovedì e almeno fino a sabato su tutta la Lombardia con temperature più in linea con i valori medi del periodo.

Giovedì 19 settembre 2019

Tempo Previsto: nuvoloso su pianure e Prealpi occidentali, con schiarite nel pomeriggio. Altrove soleggiato salvo residui addensamenti su Prealpi e zone pedemontane al mattino. Nella sera-notte sereno o poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime e massime in moderato calo in pianura comprese tra 13°/16°C e tra 20°/23°C

Venerdì 20 settembre 2019

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato ovunque e per tutto il giorno, salvo possibili nubi basse su Prealpi e pianure pedemontane occidentali al mattino, ma in rapida dissoluzione. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime stazionarie e massime in lieve aumento in pianura e comprese tra 13°/16°C e tra 21°/24°C.

Sabato 21 settembre 2019

Tempo Previsto: soleggiato per tutto il giorno con formazione di innocue nubi cumuliformi nelle ore più calde sui rilievi alpini e prealpini. Dalla sera aumento della nuvolosità alta sulla Lombardia occidentale con frequenti velature, altrove sereno. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie in pianura e comprese tra 12°/15°C e tra 21°/24°C