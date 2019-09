“EuroGames” con Ilary Blasi o “Il mondo del lusso”? La tv del 19 settembre

Per la prima serata in tv, giovedì 19 settembre RaiUno alle 21.25 trasmetterà la seconda delle dieci puntate della fiction “Un passo dal cielo 5”, con Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli, Enrico Ianniello, Pilar Fogliati, Serena Autieri e Giulia Fiume.

Andrà in onda l’episodio intitolato “Le radici del male”: Francesco finisce nei guai quando una donna legata al suo passato e facente parte della comunità di Albert Kroess viene trovata senza vita in un campo. Vincenzo deve fare del suo meglio per scagionarlo dalle gravi accuse, oltre a gestire la figlia appena nata e convincere Neri a non farsi scappare Emma.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la prima delle sei puntate di “EuroGames”, condotto da Ilary Blasi e Alvin. Sei squadre, in rappresentanza di altrettante nazioni, partecipano a un torneo in cui devono affrontare prove di abilità, coraggio e destrezza, per aggiudicarsi la vittoria finale.

Su Canale Nove alle 21.25 prenderà il via “Enjoy”, ciclo di tre documentari a cadenza settimanali firmati da Peter Gomez. Ognuno sarà dedicato a un argomento che da sempre crea scandalo e divide l’opinione pubblica, arrivando ad essere al centro del dibattito socio-culturale.

Questa sera al centro dell’attenzione ci sarà “Il mondo del lusso”: milionari che diventano influencer e viceversa. La mania e l’ossessione contemporanee per tutto ciò che è privato, esclusivo e realizzato su misura, dall’evento, al vestito, all’auto, al jet, al personal shopper, hanno portato ad una sorta di riscoperta degli Anni 90, lontani da ogni forma di minimalismo e dove tutto è stato esibizione ed eccesso. Dai loghi in evidenza ai prezzi fuori controllo. Gomez analizza questo nuovo aspetto della cultura pop di oggi, con le testimonianze dirette di personaggi come Guè Pequeno e Vittorio Sgarbi. Nelle prossime settimane si parlerà rispettivamente di droga e porno.

Su Tv8 alle 20.30 ci sarà “Studio Europa League” e alle 21 la diretta della partita di calcio tra Roma e Istanbul Basaksehir, valida per la fase a gironi di Europa League.

RaiDue alle 21.20 proporrà la visione del film “Ella & John – The leisure seeker”, di Paolo Virzì, con Helen Mirren.

Per sottrarsi alle cure dei medici e dei figli ormai adulti, Ella e John si danno alla fuga. Lui svanito ma forte, lei acciaccata ma lucidissima, si regalano un’avventura per le strade americane, da Boston a Key West a bordo del loro vecchio camper, e tra momenti esilaranti e altri di autentico terrore, ripercorrono l’appassionata vicenda di un amore coniugale che sembra destinato a regalare rivelazioni sorprendenti fino all’ultimo istante.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Kelly McCreary. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Abbatti la casa”, “Distratti dal dolore”, “Vai alla grande o vai a casa”, e “E’ stata una vera sorpresa”. Nel primo, Meredith e la squadra sono occupati a prendersi cura della sorella di Owen dopo il suo ritorno inaspettato. Nel secondo, Jo prende una decisione sorprendente per quanto riguarda Alex, mentre la ricerca della sorella di Andrew porta a una scoperta scioccante. Nel terzo, Harper Avery arriva al Grey Sloan mettendo la Bailey in tensione. Nel quarto, Maggie si ritrova a un’imbarazzante cena familiare. Intanto Jackson riceve delle notizie importanti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Money monster – L’altra faccia del denaro”, con George Clooney; su Italia1 alle 21.20 “Bastardi senza gloria”, con Christoph Waltz; e su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Lockout”, con Guy Pearce.

Ancora, su La5 alle 21.15 “La musica nel cuore”, con Freddie Highmore; su Iris alle 21 “Striptease”, con Demi Moore; e su Italia2 alle 21.15 “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo”.

Spazio all’opera lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Proserpine”, di Silvia Colasanti. Dal Festival dei Due Mondi di Spoleto. Direttore Pierre-André Valade, regia Giorgio Ferrara, scene Sandro Chia, costumi Vincent Darré, luci Fiammetta Baldiserri Ceres, Sharon Carty. Con Dísella Lárusdóttir, Anna Patalong, Silvia Regazzo, Gaia Petrone, Katarzyna Otczyk, Lorenzo Grante e l’Orchestra Giovan.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.15 il telefilm “MacGyver”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Ale & Franz show – Zelig speciale”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Shopping night”.