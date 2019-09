Danzare è… Ballet Studio Bergamo

Danzare è un’attività che fa bene al corpo, alla mente e al cuore. Se è vero che importante è iniziare, altrettanto vero è farlo con bravi maestri, in un ambiente opportuno: in una scuola dove oltre alla tecnica si insegni il corretto modo di comportarsi con i compagni,la disciplina, il senso del valore dell’impegno, ma anche la gioia e la serenità.

La scuola di danza classica Ballet Studio nasce 30 anni fa, con l’intento di creare un luogo in cui i fanciulli si avvicinino a questo mondo meraviglioso e, se idonei nel fisico nel cuore e nella mente, possano trovarvi un luogo in cui essere formati per entrare in Accademia e quindi diventare professionisti in questo campo.

Ma si deve cominciare.

La scuola Ballet Studio offre un corso di Avvio alla danza, con lezioni che si svolgono una volta la settimana.

Poi vi sono i corsi di Propedeutica. A partire dalla Propedeutica alla danza 1, con lezioni che si svolgono due giorni alla settimana; Propedeutica alla danza 2, con lezioni che si svolgono tre giorni alla settimana e Propedeutica alla danza 3,quattro giorni alla settimana.

Si accede poi ai corsi Pre-Professionali,con cinque giorni alla settimana di lezione, per finire con i livelli Professionali che impegnano sei giorni alla settimana con studio anche del Repertorio Classico .

Danzare è sempre divertimento. Per questo la scuola propone anche il corso Enjoy, corso di danza amatoriale, che si svolge tre volte la settimana.

Danzare però non è solo studiare è anche esibirsi su un palco, è anche sostenere un esame ed è anche gareggiare in un concorso. Il Ballet Studio impegna i propri allievi anche in tutte queste attività: dagli esami della Royal Academy of Dance, alla partecipazione a Concorsi nazionali ed internazionali di gruppo o solistici, all’esibizione in spettacoli durante l’anno.

La scuola propone anche stage di perfezionamento con insegnanti di chiara fama, provenienti da Accademie e compagnie di tutto il mondo e prepara a sostenere audizioni.

Ballet Studio è un luogo in cui apprendere una tecnica pura e forte, ma è prima di tutto una famiglia in cui si cresce e in cui attraverso la danza si impara a vivere.

Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 3389460047, inviare un’e-mail a balletstudiobergamo@gmail.com, consultare il sito www.scuoladidanzaballetstudio. com oppure accedere alla pagina Facebook “Ballet Studio Bergamo“.