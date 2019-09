Campionati Europei, argento per Margherita Brigida Veccaro nel mixed team

Proseguono nel migliore dei modi i Campionati Europei di tiro a segno per Margherita Brigida Veccaro.

Reduce dal doppio podio nella gara individuale, l’atleta del TSN Treviglio si è messa in luce nella finale della pistola standard mixed team juniores terminata in seconda posizione alle spalle della Germania.

In coppia con il paladino di casa Federico Nilo Maldini (TSN Bologna), la giovane veronese ha superato agevolmente in semifinale la Russia prima di esser sconfitta per 187.3 a 185.6 dai tedeschi Vanessa Seeger e Florian Peter.