Al parco agricolo di Grumello al Piano si cammina insieme per la Stramilani

Iniziare l’anno scolastico con una camminata in compagnia tra bambini e genitori: la tradizione lanciata dalla Scuola Don Milani ritorna anche quest’anno.

L’appuntamento è domenica 22 settembre alle 9 per il ritrovo presso la scuola Primaria Don Milani, partenza alle 9.30 dalla scuola e poi circa 5 km pianeggianti di passeggiata attraverso il quartiere e il parco agricolo ecologico.

L’arrivo è previsto al parco di via Morali dove si potrà condividere un pic-nic e la giornata proseguirà con il divertimento dei grandi giochi in legno del Ludobus. Per la partecipazione è prevista una quota di 3 euro a partecipante per la copertura assicurativa, da pagare il giorno della camminata.

Volantino Stramilani 2019