Un imprevisto rischia di rovinare la prima storica trasferta dei tifosi atalantini in Champions League: da ore i pullman organizzati dalla Curva Nord, una decina, sono fermi alla dogana croata per non ben precisati controlli da parte della polizia di frontiera.

La denuncia è stata fatta dagli stessi supporter nerazzurri tramite la pagina Facebook “Sostieni la Curva”: “Tutti i pullman della Curva – scrivono – sono fermi da ore per i controlli della polizia croata che non vuole portarli allo stadio ma vuole rimandarli in Slovenia. Un bus rimandato indietro perchè trovato un cavatappi a bordo”.

Foto 2 di 2



E a poco meno di un’ora dall’inizio della partita il rischio che questi tifosi non arrivino in tempo per assistervi si fa sempre più concreto: una beffa incredibile per chi si è messo in viaggio già dalle prime ore di mercoledì per seguire la squadra al Maksimir.

AGGIORNAMENTO – Alle 20.35 la polizia croata ha dato l’ok per far proseguire i bus verso lo stadio.