Cambia il tempo? Sembra proprio di sì, ma andiamo a vedere quanto cambia e per quanto su Bergamo e sulla provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Stefano Nava.

ANALISI GENERALE

Mercoledì un afflusso di aria fredda da est porta un peggioramento sulla Lombardia. Migliora da giovedì ma temperature in moderato calo e più in linea con i valori medi del periodo.

Mercoledì 18 settembre 2019

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato al mattino sui settori centro-occidentali, ma con rapido aumento della nuvolosità alta nel corso della mattinata; su quelli orientali molte nubi. Asciutto ovunque. Nel pomeriggio nuvoloso o molto nuvoloso quasi ovunque con rovesci o temporali sparsi in propagazione da est verso ovest (da Bresciano e Mantovano verso Cremonese, Lodigiano, Pavese localmente forti e con grandinate). Sui rilievi alpini più settentrionali il cielo sarà ancora sereno o poco nuvoloso. Nella sera-notte molto nuvoloso o coperto ovunque con rovesci o temporali sparsi su Bergamasco, Brianza, Lecchese, Comasco e Varesotto. I fenomeni potranno essere localmente di forte intensità e con caduta di grandine.

Temperature: minime stazionarie e massime in moderato calo in pianura comprese tra 16°/22°C e tra 23°/26°C

Giovedì 19 settembre 2019

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto ovunque. Dal pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque con formazione di innocue nubi cumuliformi sui rilievi alpini e prealpini. Nella sera-notte sereno ovunque. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime in moderato calo e massime in lieve calo in pianura comprese tra 13°/19°C e tra 22°/25°C



Venerdì 20 settembre 2019

Tempo Previsto: fin dal mattino in prevalenza soleggiato ovunque e per tutto il giorno. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie in pianura e comprese tra 13°/16°C e tra 22°/25°C.