Martina: “Mai visto il centrosinistra rafforzarsi con le divisioni”

“Non ho mai visto il centrosinistra rafforzarsi con le divisioni”. Così l’ex segretario del Partito Democratico, parlamentare di Bergamo Maurizio Martina commenta la scissione di Matteo Renzi e le motivazioni dell’ex premier. “Quando appartieni a una grande comunità politica come il PD non ci sono separazioni consensuali e andarsene cosi è un grave errore – scrive l’ex ministro delle Politiche agricole -. Ha sbagliato chi l’ha fatto qualche anno fa e sbaglia chi lo fa oggi. Sbaglia chi esce e anche chi magari guarda a queste uscite con un sospiro di sollievo”.

Perché “per cambiare l’Italia serve un grande progetto collettivo, per sconfiggere la destra nel Paese serve un autentico sforzo unitario, non ciascuno per sé”.

Ai tanti disorientati in queste ore, Martina dice: “Oggi più di ieri serve l’ambizione di un nuovo Partito Democratico: aperto, innovativo, plurale, unitario. Lavoriamoci subito, con tutta la passione che abbiamo”.

Stigmatizza le accuse che i Dem siano schiacciati a sinistra: “Non vedo dove. Ricordo che al tavolo per decidere il programma di governo, c’eravamo tutti, prospettiva e approccio sono condivisi unitariamente. Parlare d braccio destro e braccio sinistro rappresenta una politica vecchia che non corrisponde all’Italia di oggi”.

Qualche timore per il nascente governo Conte bis però non lo nasconde: “Se guardo alle esperienze vissute, dividere la coalizione che sta al governo non ha mai aiutato il governo stesso. C’è il rischio di conseguenze non positive”, conclude.