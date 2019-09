L’Atalanta in Champions su Sky: la tv del 18 settembre

L’Atalanta debutta in Champions League. Per la prima serata in tv, mercoledì 18 settembre alle 21 Sky Sport 3 e Sky Sport 253 trasmetterà in diretta dallo Stadio Maksimir di Zagabria la partita tra Dinamo Zagabria e la Dea, valida per la prima giornata della fase a gironi per il gruppo C.

Gli altri match di stasera, sempre visibili su Sky, sono: Paris-Real Madrid alle 21 (gruppo A); Bayern-Crvena zvezda alle 21 (gruppo B); Shakhtar-Manchester City alle 21 (gruppo C); Atlético-Juventus alle 21 e Leverkusen-Lokomotiv Moskva alle 21 (gruppo D).

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda la prima delle cinque puntate della fiction “Rosy Abate – La serie 2”, con Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Paola Michelini, Paolo Pierobon , Vittorio Megazzù e Claudio Gioè. Dopo aver trascorso gli ultimi sei anni in carcere, Rosy Abate ottiene la libertà. La donna ritrova così suo figlio Leonardo, che nel frattempo è cresciuto, diventando un ragazzo ribelle e tormentato, sempre più vicino agli ambienti della malavita napoletana, capeggiata da Antonio Costello.

RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “A casa tutti bene”, di Gabriele Muccino, con Stefania Sandrelli.

Un’improvvisa tempesta blocca su una piccola isola una famiglia riunita per festeggiare le nozze d’oro dei due anziani genitori, Pietro e Alba. I tanti parenti sono costretti a convivere sotto lo stesso tetto per due giorni e due notti, senza una via di fuga. E la tempesta che tormenta l’isola finisce inevitabilmente per agitare anche gli animi di tutti. Le vite di fratelli, cugini e nipoti ineluttabilmente si intrecciano, sospese tra un passato che ripropone antichi dissapori mai dimenticati, un presente che riaccende conflitti non del tutto risolti e un futuro che si profila per tutti incerto. L’isola si trasforma in un labirinto di passioni. Ognuno si trova a fare i conti con la propria personale situazione, sentimentale, familiare o professionale.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la terza delle quattro puntate della fiction “Rocco Schiavone 2”, con Marco Giallini. Andrà in onda l’episodio intitolato “Pulvis et Umbra”: mentre Rocco si reca in questura assieme a Gabriele per dargli ripetizioni e provare a salvarlo dalla bocciatura, un passante scorge un corpo senza vita galleggiare nella Dora. Rocco e la squadra si recano sul luogo del ritrovamento per avviare le indagini. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 31 ottobre 2018 sempre su RaiDue.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 va in onda “Fuori dal coro”, il talk-show condotto da Mario Giordano.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “I fantastici 4”, con Jessica Alba; su La7 alle 21.15 “Our Godfather”; su Tv8 alle 21.30 “Se solo fosse vero”, con Reese Witherspoon; e su Canale Nove alle 21.25 “Shooter”, con Mark Wahlberg.

Ancora, su Rai4 alle 21.15 “The Oath – Il giuramento”, di e con Baltasar Kormakur; su La7D alle 21.30 “Sognando l’Africa”, con Kim Basinger; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Arachnoquake”; su La5 alle 21.15 “Something Borrowed – L’amore non ha regole”, con Kate Hudson; su Iris alle 21 “La migliore offerta”, con Geoffrey Rush; e su Italia2 alle 21.15 “One in the Chamber”.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà il documentario “Joni Mitchell – A Woman of heart and mind”. Diretto da Stephanie Bennett, è uno dei ritratti più completi ed esaustivi della cantautrice canadese. Una biografia confessionale, in cui l’artista si racconta, tra luci ed ombre e tanta, tanta musica. Documentario ricco di immagini di repertorio e interviste esclusive.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Scherzi a parte”, con Paolo Bonolis; e su Real Time alle 21.10 il reality “Matrimonio a prima vista”.