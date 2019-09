La spassosa rubrica di Gino Mestiere: oggi i consigli su dove mangiare in Città Alta

Lavorare è bello, lavorare nobilita l’uomo, lavorare rende liberi e indipendenti, lavorare è una conquista, una fortuna, un merito, un privilegio.

Nonostante ciò, anche non lavorare ha i suoi aspetti positivi.

Per esempio puoi dormire.

O viaggiare.

In questa Domenica di Settembre io ho scelto di viaggiare.

Dannatamente indeciso per natura ho trovato difficilissimo scegliere tra i dirupi e le gole del Gran Canyon, i lemuri del Madagascar o la Corsarola di Bergamo alta, ho dunque lasciato che cause di forza maggiore scegliessero per me, ed avere a disposizione un solo giorno ha condizionato prepotentemente la mia decisione di fare due passi in uno dei borghi medievali più suggestivi e caratteristici della Lombardia: il Gran Canyon.

No scherzo, sono andato a Bergamo.

La gita prevedeva una visita alla basilica di Santa Maria Maggiore, un gelato in piazza vecchia, una sigaretta seduto sotto i portici della Maj, un’escursione alla Rocca e forse anche un dormita in Fara… insomma, il classico giro turistico, ma la mattinata, nata sotto un timido sole primaverile, è stata stravolta da uno scroscio torrenziale con velleità monsoniche e mi sono trovato costretto a rivedere il mio giro. Abbandonata la scoperta della Bergamo alta architettonica non mi è rimasta altra scelta se non quella di dedicarmi a scoprire la Bergamo alta gastronomica, anche perché, diciamolo, una giornata di vacanza, in una città medievale, con la pioggia, mette fame.

Il problema è che a piovere è iniziato verso le 11, e con tutta la pioggia o il medioevo di sto mondo era comunque piuttosto presto per iniziare la caccia al casoncello bergamasco (piatto tipico e vero scopo del mio viaggio, altro che gita culturale)…

…Leggi tutto l’articolo sul blog di Bergamo City Kiwi!