In ospedale per il parto: muore la bimba, poi la mamma

La corsa in ospedale al Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, la gioia e l’attesa delle due sorelline che aspettano una nuova vita che allargherà la famiglia, l’orgoglio del papà Guira e le doglie della mamma Robertine che fra poco abbraccerà l’attesa figlia.

È martedì 17 settembre quando Youssouf G. accompagna la moglie Robertine all’ospedale. Poche ore dopo e in sala parto qualcosa non va per il verso giusto: la piccola non vedrà la luce.

Il parto ha conseguenze drammatiche anche per la mamma, 36 anni, dipendente di una società di pulizie di Bergamo, che viene immediatamente trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni estremamente critiche. Le sue condizioni peggiorano di ora in ora fino alla morte nella notte.

Per la famiglia, originaria del Burkina Faso e che vive a Torre Boldone un dolore immenso: disperato il papà, con le figliolette di 11 e sette anni, che nel pomeriggio di mercoledì era in Questura a sporgere denuncia.