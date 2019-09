Dinamo Zagabria-Atalanta 1-0: croati in vantaggio con Leovac – Segui la diretta

Ilicic-Gomez-Zapata: il tridente delle meraviglie che ha trascinato l’Atalanta fino alla Champions League è anche quello scelto da Gian Piero Gasperini per l’esordio nella massima competizione europea.

Toccherà ai magnifici 3 scardinare la difesa della Dinamo Zagabria: alle loro spalle tutto il sostegno di de Roon e Freuler in mezzo e la spinta di Gosens e Hateboer sulle fasce. Conferma per Djimsiti al centro della difesa, con Masiello e Toloi. Gollini tra i pali.

Nella Dinamo attenzione a Dani Olmo, il talentino spagnolo che mezza Europa vorrebbe.

PRIMO TEMPO

27′ Giallo anche per de Roon per una sbracciata: severissimo qui l’arbitro spagnolo

24′ Intanto in Ucraina il Manchester City è passato in vantaggio contro lo Shakhtar

23′ Sono finalmente entrati allo stadio i tifosi atalantini fermati per ore alla dogana croata: la situazione sarebbe stata sbloccata dalla Uefa

22′ Nulla di fatto dalla bandierina, poi un sinistro un po’ troppo pretenzioso di Ilicic dalla distanza finisce sul fondo

21′ Primo calcio d’angolo per l’Atalanta su una bella discesa di Gosens

18′ Djimsiti duro e in ritardo su Petkovic: è lui il primo ammonito del match

14′ L’Atalanta cerca subito di reagire affidandosi a Gomez e Ilicic: lo sloveno, in particolare, sempre raddoppiato

10′ Dinamo in vantaggio: ha segnato Leovac a porta vuota dopo un’azione insistita dei croati, ispirata da Dani Olmo.

8′ Clamorosa palla gol per la Dinamo: Ademi sfonda in area e cerca l’assist per il compagno al centro, si salva la difesa nerazzurra ma che brivido

6′ Grandissima giocata di Ilicic che dal lato destro dell’area si sposta il pallone sul suo piede debole e sfiora la traversa: la palla attraversa tutto lo specchio e finisce in fallo laterale dalla parte opposta del campo

5′ Calcio d’angolo per la Dinamo che cerca lo schema: la palla finisce a Peric che è in fuorigioco

3′ Dinamo Zagabria molto aggressiva in questo avvio ma la prima conclusione verso la porta è dei nerazzurri: sinistro dal limite di de Roon che finisce larghissimo

1′ Si parte allo stadio Maksimir! L’Atalanta debutta in Champions League!

Dinamo Zagabria-Atalanta, le formazioni ufficiali

Dinamo Zagabria (3-4-1-2): Livakovic, Ademi, Petkovic, Leovac, Theophile, Stojanovic, Peric, Dilaver, Orsic, Olmo, Moro. All. Bjelica

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini