C’è il sindaco di Clusone, Paolo Olini, che è in compagnia dei fedelissimi amici, c’è il pullman con il gruppo di Boccaleone, il ragazzo di San Giovanni Bianco e il giovane di Cologno al Serio.

Maglietta nerazzurra indossata come una divisa, sciarpa e cappellino, tutti devono capire che questa è una missione attesa e sognata: giocare e vincere per la Champions. C’è chi si azzarda a fare pronostici, che risponde con riti scaramantici…. ma tutti hanno un solo desiderio: sostenere la squadra del cuore che a Bergamo non può che chiamarsi Atalanta.

C’è chi arriva persino dalla Romagna, sono i bergamaschi che seppur per diverse ragioni hanno cambiato terra, ma non hanno cambiato il tifo per la dea.

