Carichi di emozioni di prima mattina: i tifosi nerazzurri in viaggio per Zagabria

“E l’Atalanta se ne va!” Cantano felici di prima mattina i tifosi bergamaschi in partenza per Zagabria. Molti sono già lì, dalle parti dello Stadion Maksimir a prepararsi psicologicamente a un tifo che colorerà gli spalti di nerazzurro e di… tanto cuore.

Già perché è questa la marcia in più di mister Gasperini e dei calciatori atalantini: la passione che accompagna la squadra in questo match con la storia. Perché la Champions per questa compagine di provincia, seppur ormai ai livelli delle “grandi”, è un evento mai incrociato.

E alle 21 questi cuori batteranno forte dopo, magari un po’ senza voce dopo un viaggio all’insegna dei cori.