Su RaiUno torna Alessio Boni “La strada di casa 2”

Alessio Boni torna in tv: sarà al centro delle scene della fiction “La strada di casa 2”, che prenderà il via martedì 17 settembre alle 21.25 su RaiUno.

La serie, diretta da Riccardo Donna, oltre a Boni nel cast annovera Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini, con la partecipazione di Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Massimo Poggio, Sabrina Martina, Silvia Mazzieri e Roberta Caronia.

Come nella prima stagione, l’attore bergamasco vestirà i panni del protagonista Fausto Morra, sempre in bilico tra bene e male, tra famiglia e affari sporchi. Nella scorsa edizione il proprietario terriero Fausto Morra si è risvegliato senza memoria dopo cinque anni di coma. Coinvolto in un caso di truffa e omicidio, aveva scoperto la verità grazie all’aiuto della moglie Gloria (Lucrezia Lante della Rovere) e dell’ex amico Ernesto (Sergio Rubini).

Nelle nuove puntate, che complessivamente saranno sei, Fausto viene di nuovo coinvolto in un caso misterioso: la fidanzata del figlio Lorenzo (Eugenio Franceschini) scompare il giorno prima delle nozze. Cosa le sarà successo? Fausto, con l’aiuto di Ernesto che per la ragazza era quasi come un padre, inizia a indagare.