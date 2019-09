Stasera Champions League: la tv del 17 settembre

Per la prima serata in tv, martedì 17 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle sei puntate della fiction “La strada di casa, seconda stagione”, con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini, Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti e Christiane Filangieri.

Fausto torna a casa dopo aver scontato la sua pena in carcere: qui, ad accoglierlo, ci sono la moglie Gloria e i suoi figli. Con Fausto libero, finalmente Lorenzo può sposare Irene, ma, il giorno delle nozze lei non si presenta. Fausto ed Ernesto Baldoni si recano al commissariato, dove la Leonardi ipotizza che la ragazza sia scappata per non sposarsi. Veronica comincia a indagare e a casa di Irene trova dei vetri in frantumi e uno straccio intriso di sangue.

Questa sera e domani incomincerà la Champions League 2019-2020 con la prima giornata della fase a gironi. Le 32 squadre partecipanti alla massima competizione continentale per club sono state suddivise in otto gruppi da quattro formazioni ciascuno in seguito al sorteggio svoltosi al Grimaldi Forum di Montecarlo: si giocherà come sempre il martedì e il mercoledì alle 21, ogni due o tre settimane.

Martedì 17 settembre il tabellone prevede: Napoli-Liverpool alle 21 e Salzburg-Genk alle 21 (gruppo E); Chelsea-Valencia alle 21 e Ajax-LOSC Lille alle 21 (gruppo H); Inter-Slavia Praha alle 18.55 (gruppo F) e Dortmund-Barcellona alle 21; Lyon-Zenit alle 18:55 e Benfica-Leipzig alle 21 (gruppo G).

Mercoledì 18 settembre, invece: Club Brugge-Galatasaray alle 18.55 e Paris-Real Madrid alle 21 (gruppo A); Olympiacos-Tottenham alle 18.55 e Bayern-Crvena zvezda alle 21 (gruppo B); Shakhtar-Manchester City alle 21 e Dinamo Zagreb-Atalanta alle 21 (gruppo C); Atlético-Juventus alle 21 e Leverkusen-Lokomotiv Moskva alle 21 (gruppo D).

I match saranno visibili su Sky e Napoli-Liverpool anche in chiaro su Canale5.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Il segreto”, con Raul Pena. Il sergente Cifuentas è convinto che Carmelo e don Berengario stiano nascondendo la verità su quanto accaduto a Molero.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer e sulla rete di Urbano Cairo alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Canale Nove alle 21.25 ci sarà “Rubio alla ricerca del gusto perduto”, il programma di chef Rubio. Saranno sette episodi in cui il cuoco andrà alla ricerca dei sapori più autentici nell’Estremo Oriente.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Una notte al museo 2 – La fuga”, con Ben Stiller; su Italia1 alle 21.20 “#Scrivimiancora”, con Lily Collins; su Tv8 alle 21.30 “Il potere dei soldi”, con Liam Hemsworth; e su Rai4 alle 21.15 “La vera storia di Jack lo Squartarore – From Hell”, con Johnny Depp.

Ancora, su Rai5 alle 21.15 “American Hustle – L’apparenza inganna”, con Christian Bale; su Iris alle 21 “I giorni dell’ira”, con Giuliano Gemma; e su Italia2 alle 21.15 “Senza tregua 2”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith, Michael Vartan e Hannah Hodson. Andranno in onda quattro episodi intitolati “La decisione giusta”, “La vita fugge”, “Una seconda occasione” e “Il donatore”. Nel primo, Marcus vorrebbe uscire con Camille , ma le cose sono complicate dal fatto che lei è la figlia del suo boss. Nel secondo, Christina si occupa delle vittime di un brutto incidente d’auto. Intanto Candy torna dall’Afghanistan prima del previsto. Nel terzo, Christina ha difficoltà a convincere il chirurgo del James River a eseguire un’operazione su un detenuto che ha ucciso un prete. Nel quarto, Christina cerca di preparare una madre ad affrontare la perdita della propria figlia che ha un disperato bisogno di un nuovo rene.

Da segnalare, infine, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 il telefilm “Master of sex”; su La5 alle 21.25 la replica di “Temptation island vip”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live- Non è la D’Urso”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Malati di pulito”.