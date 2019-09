Riflessologia plantare, il massaggio per l’equilibrio del corpo e della mente

Il nostro benessere comincia dai piedi. Sono le nostre radici, ci connettono con la terra e assicurano la nostra mobilità: prendersene cura è importante per essere in equilibrio con tutta la persona, per sentirsi bene ed essere pieni di energia. A spiegarlo sono gli operatori del centro benessere “Sabai Thai” Spa & Beauty, dove è possibile beneficiare di un’ampia gamma di trattamenti e massaggi.

Fra le proposte c’è il Thai Foot Massage, il massaggio plantare thailandese, in grado di darci molti benefici. Gli operatori evidenziano: “È un trattamento che coinvolge le gambe e i piedi attraverso pressioni fisiche e stretching, con lo scopo di aprire i Sen, liberare l’energia. Ci sono 10 grandi linee di energia che attraversano il corpo, dalla parte superiore della testa fino alle piante dei piedi, dove le linee terminano e dove il massaggiatore eseguirà delle pressioni . Questi punti forniscono una mappa di tutto il corpo e gli organi: attraverso la loro stimolazione siamo in grado di favorire la mente e il corpo, aiutandolo a ristabilire un sano equilibrio naturale e quindi mantenere tutto il corpo armonizzato”.

Che cos’è e come si fa la riflessologia plantare? Per chi è adatta e quali benefici apporta? La riflessologia plantare ha delle controindicazioni? ”La riflessologia plantare – proseguono – è una tecnica mediante la quale si ristabilisce l’equilibrio energetico del corpo, servendosi di un particolare tipo di massaggio che, attraverso la stimolazione e compressione di specifici punti di riflesso sui piedi, relazionati energicamente con organi e apparati, consente di esercitare un’azione preventiva e d’intervento su eventuali squilibri dell’organismo. L’esordio della riflessologia plantare viene fatto risalire alle antiche civiltà, soprattutto orientali. Tuttavia, documenti di vario tipo ci indicano che questa tecnica venisse praticata anche dalle civiltà precolombiane e dai pellerossa”.

Gli effetti positivi sono molteplici. Gli esperti concludono: “I piedi sono una struttura delicata, preziosa, fondamentale per una buona qualità della vita, che viene sottoposta a inevitabile sovraccarico quotidiano. Meritano quindi di essere oggetto di attenzione e di venir trattati con cura. L’esistenza di reazioni riflesse a un contatto è non solo oggetto di segnalazioni attendibili da parte di medici, ma esperienza banale molto comune. Un bel bagno caldo, un buon massaggio ai piedi sono sempre seguiti da una sensazione molto piacevole e rilassante. La riflessologia plantare tende al miglioramento in tre ambiti principali: congestione, infiammazione e tensione. L’obiettivo è quello di eliminare gradualmente, durante le sedute, queste condizioni spesso interconnesse, riuscendo a ripristinare l’equilibrio del corpo. Vi sono alcune controindicazioni. La riflessologia plantare evita di trattare donne in gravidanza e durante il ciclo mestruale. È consigliabile effettuare il trattamento lontano dai pasti e si evita di trattare soggetti estremamente agitati o nervosi”.

Indicando i casi in cui è indicata la riflessologia plantare, gli operatori concludono: “La riflessologia plantare è indicata per i dolori più comuni: dal mal di schiena, al mal di testa, al fastidio alla cavità degli zigomi (seni nasali), fino ai problemi alle ginocchia. Il massaggio riflessologico del piede è anche un ottimo strumento per smettere di fumare o per aiutarsi durante un episodio di insonnia. Infine, si riescono a combattere problemi quali cistiti, indigestione, cellulite, stress, crampi, artrosi e ansia”.

