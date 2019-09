De Roon, siparietto con la Uefa: “Non c’era un’altra foto per la prima in Champions?”

Per la sua prima storica apparizione in Champions League l'Atalanta ci tiene a fare del suo meglio, in campo e fuori.

E Marten de Roon, uno che di certo non le manda a dire, non ci sta a sfigurare nemmeno dal punto di vista estetico: così il centrocampista olandese ha rimproverato il profilo Twitter ufficiale della Uefa che, per celebrare il debutto dell'Atalanta nella massima competizione continentale per club, ha utilizzato l'immagine dell'esultanza di Duvan Zapata domenica a Genova.

Alle sue spalle appare de Roon, felice per la rete ma immortalato in un momento non particolarmente ottimale, con una buffa smorfia sul viso.

⚫️🔵 Atalanta make their first group stage appearance this week... 🤔 Which clubs have had the most memorable debut seasons?#UCL pic.twitter.com/IFHk8cW1i6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 settembre 2019

"Finalmente gioco in Champions League e questa è la foto che scelgono" ha twittato ironicamente il centrocampista olandese che sotto il post originale ha invece fornito alla Uefa una foto migliore da utilizzare "per la prossima volta".

This is also a photo of me. For the next time. pic.twitter.com/KTVEv8dBM8 — Marten de Roon (@Dirono) 16 settembre 2019

Tutto finito? Neanche per idea, perchè il profilo istituzionale dell'organo di controllo del calcio europeo, ha risposto alla provocazione con altrettanta ironia con de Roon che non ha potuto far altro che arrendersi: "Essere sfottuto dalla Champions League senza aver nemmeno giocato un minuto. Perfetto".